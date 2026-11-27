Chiều 27-11, Đoàn xã Vạn Thắng phối hợp với Chi đoàn Tòa án nhân dân khu vực 4 (Đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa) và Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên năm 2026.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Tại chương trình, hơn 200 học sinh, đoàn viên, thanh niên xã Vạn Thắng được theo dõi một phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông qua hình thức sân khấu hóa, phiên tòa tái hiện trình tự xét xử, giúp đoàn viên, thanh niên tìm hiểu các quy định của pháp luật, nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh và kiên quyết nói không với ma tuý trong giới trẻ.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

THỦY NHƯ