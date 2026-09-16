Hơn 200 đoàn viên, thanh niên An Giang được tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp sáng tạo

Sinh viên Nguyễn Văn Cao Quí, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Chiều 16/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các nội dung về tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công cụ số trong khởi nghiệp sáng tạo; các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Trung ương, tỉnh An Giang. Các chuyên gia đã chia sẻ, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên chuyên đề về khởi nghiệp sáng tạo từ lợi thế địa phương, cơ hội phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh mới trong thời đại số.

Hội nghị giúp đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn biến những ý tưởng thành hành động cụ thể; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để tạo ra những sản phẩm, mô hình kinh doanh có giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường và lợi thế của địa phương.