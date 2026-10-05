Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị cấp quốc gia về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt cung cấp thông tin báo chí về Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Media Quốc hội.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Công an và Học viện Chính trị Công an Nhân dân, tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng 10/10/2026 tại Nhà Quốc hội.

Theo Ban tổ chức, chủ đề của Hội thảo đặt ra vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết: Làm thế nào để những giá trị được hun đúc trong lịch sử dân tộc tiếp tục nuôi dưỡng con người, gắn kết xã hội và tạo ra nguồn lực mới cho phát triển?

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Media Quốc hội.

Yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải có những chủ trương, quyết sách đột phá mang tính chiến lược, đồng bộ nhằm khắc phục hạn chế, bất cập, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức, thúc đẩy phát triển văn hóa; khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Cung cấp thông tin tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết, sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội cùng khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh...

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Media Quốc hội.

Hiện Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 67 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Theo Trung tướng Phan Xuân Tuy, tại hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thực trạng những "điểm nghẽn" cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay. Cùng với đó là kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban Tổ chức hy vọng hội thảo sẽ góp phần đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể, đồng thời sửa đổi các vướng mắc để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Những kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, xây dựng thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng, để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.