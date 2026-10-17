Hơn 200 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Hà Tĩnh vẫn chờ xử lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Một trụ sở UBND xã bỏ hoang nhiều năm sau khi sáp nhập. Ảnh: TL.

Theo rà soát đến ngày 14/9, toàn tỉnh đã xử lý 341/543 cơ sở nhà, đất dôi dư; có 19 địa phương hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện gần đây chậm lại, với 29 đơn vị, địa phương có tỷ lệ xử lý thấp hơn mức bình quân chung, trong đó 9 địa phương đạt dưới 40% và 4 xã chưa xử lý được cơ sở nào.

Công tác cập nhật, báo cáo tiến độ tại nhiều đơn vị cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài 19 địa phương đã hoàn thành, còn 47 đơn vị, địa phương chưa báo cáo cập nhật đúng thời hạn.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định; tổ chức thực hiện các phương án đã được phê duyệt, tránh tình trạng tài sản bỏ trống kéo dài, chậm đưa vào khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí.

Các địa phương phải kiểm tra, xử lý những cơ sở bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn hoặc bỏ trống; đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện và công khai theo quy định. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý.

Thanh tra tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra; phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở nhà, đất bỏ trống quá 12 tháng sau bàn giao, chậm sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ dự án hoặc có nguy cơ gây lãng phí.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đến Thanh tra tỉnh trước ngày 20/10/2026.