Hơn 200 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh ''Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân'' cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và đại sứ, đại diện một số nước tại Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ xuất quân

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi” cho Đội Công binh số 5, biểu tượng “Lương y như từ mẫu” cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ, nhân viên chính thức (trong đó có 13 nữ quân nhân) và 7 người dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân việc xây dựng lực lượng được tiến hành chặt chẽ, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã triển khai tại Nam Sudan.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (bên phải) cùng các đại biểu dự Lễ xuất quân.

Cùng với đó, Đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên chính thức (trong đó có 18 nữ quân nhân) và 19 người dự bị, được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Lực lượng được tổ chức trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei.

"Đến thời điểm này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hoàn thành toàn diện công tác chuẩn bị, đủ điều kiện và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ" - Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cũng cho biết, ngay sau lễ xuất quân, Cục GGHB Việt Nam sẽ tổ chức, điều hành việc hành quân, vận chuyển lực lượng, hàng hóa, trang thiết bị theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, các phái bộ, cơ quan, đơn vị và đối tác liên quan bảo đảm quá trình triển khai, bàn giao, tiếp nhận được thực hiện đúng kế hoạch, an toàn, thông suốt.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, phát biểu tại chương trình.

Phát huy vai trò của phụ nữ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu động viên lực lượng chuẩn bị lên đường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Theo Phó Chủ tịch nước, biểu hiện cụ thể là tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, từ những sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội và Công an.

Phó Chủ tịch nước đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đảm nhiệm các vị trí có yêu cầu cao hơn, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình. Các chiến sĩ mũ nồi xanh cần đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại, phát huy cao nhất năng lực, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các chiến sĩ mũ nồi xanh tại Lễ xuất quân.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ phấn khởi khi lần đầu tiên một khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu do Việt Nam tổ chức được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tiếp nhận kinh nghiệm sang chủ động đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm trong GGHB.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân đại diện cho đất nước tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho các chiến sĩ mũ nồi xanh đi thực hiện nhiệm vụ dịp này.

Phó Chủ tịch nước đề nghị phát huy thế mạnh của Việt Nam, từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức tham gia phù hợp, vừa bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế vừa đóng góp thiết thực vào hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới. Phó chủ tịch cũng đề nghị nâng cao chất lượng xây dựng, chuẩn bị lực lượng; chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, tham mưu và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường Gìn giữ hòa bình.

Thay mặt lực lượng đi làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, khẳng định: Tập thể cán bộ, nhân viên 2 đơn vị hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thân nhân các gia đình xúc động có mặt tại Lễ xuất quân, tiễn chồng, con lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường đoàn kết quốc tế; chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm an ninh, an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương bày tỏ quyết tâm giữ gìn phẩm chất, danh dự người quân nhân cách mạng; bằng trách nhiệm, kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" đến với bạn bè quốc tế.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình trong nhiệm kỳ mới.

Nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ mũ nồi xanh trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình.