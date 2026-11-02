Hơn 200 chiếc Volkswagen Tiguan ở Việt Nam có nguy cơ hỏng thước lái

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Công ty TNHH Ôtô Thế Giới, tổng cộng có 207 chiếc Volkswagen Tiguan Allspace tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này do nguy cơ nứt vỡ vỏ thước lái.

Cụ thể, 207 chiếc Volkswagen Tiguan Allspace được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 18/11/2017 đến ngày 7/9/2022 được thông báo triệu hồi. Theo Volkswagen, những mẫu xe bị ảnh hưởng có phần bu-lông cố định thước lái (trên bệ đỡ cầu trước ở phía bên phải) có nguy cơ bị ăn mòn do độ ẩm tăng cao, hơi nước và tác động của môi trường. Khi đó, các mối lắp ghép có thể bị rơ lỏng, tạo ra tiếng động lạ khi đánh lái.

Trong một số trường hợp, phần đầu bu-lông còn có nguy cơ bị đứt gãy, thước lái chỉ còn được cố định ở một bên. Nếu xe tiếp tục chịu tải, đặc biệt khi đánh lái tại chỗ hoặc đánh lái ở tốc độ thấp, vỏ thước lái có nguy cơ bị nứt vỡ, khiến xe mất khả năng điều hướng, tăng nguy cơ tai nạn.

Mẫu xe trong diện triệu hồi thuộc đời cũ, sản xuất giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Toàn Thiện.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi sẽ được kiểm tra, sửa chữa miễn phí trong khoảng một giờ tại các đại lý ủy quyền của nhà phân phối. Để kiểm tra, người dùng có thể chủ động tra cứu số khung, số động cơ của xe trên website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Hiện tại, Volkswagen Tiguan đang được phân phối là bản nâng cấp giữa vòng đời, mở bán với 2 phiên bản giá dao động 1,599-1,688 tỷ đồng. Theo nguồn tin từ đại lý, mẫu xe thế hệ mới cũng sắp được mở bán, nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Khác với bản hiện hành sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, mẫu xe thế hệ mới dự kiến được trang bị máy xăng 1.4L tăng áp.