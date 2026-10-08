Hơn 200.000 người rời bỏ nhà cửa vì chiến sự tái bùng phát ở Yemen

Giám đốc điều hành IOM Amy Pope cảnh báo tình hình nhân đạo đang ở mức đáng lo ngại khi ngày càng nhiều người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính trong bối cảnh nhu cầu về lương thực, chỗ ở và các dịch vụ thiết yếu tiếp tục gia tăng.

Đây được xem là một trong những đợt leo thang nghiêm trọng nhất tại Yemen kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022 giúp giảm đáng kể các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Hơn 200.000 người phải sơ tán vì giao tranh leo thang tại Yemen. Ảnh: IOM

Diễn biến mới cũng có thể làm thay đổi cục diện kiểm soát lãnh thổ tại Yemen và tác động đến an ninh của các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi hiện kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng trước, lực lượng này giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực ven Biển Đỏ của Yemen từ các lực lượng thuộc chính quyền được quốc tế công nhận, có trụ sở tại thành phố cảng Aden ở miền nam nước này.

Theo IOM, người dân đã phải sơ tán tại 10 tỉnh, trong đó Ta'iz là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 3.700 người cũng đã vượt biển sang Djibouti để tránh giao tranh.

Khủng hoảng an ninh đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực vốn kéo dài tại Yemen. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc trước đó cho biết khoảng ba phần tư số hộ gia đình tại một số khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu ăn nghiêm trọng, trong bối cảnh giao tranh leo thang gây tác động nặng nề đến đời sống người dân.