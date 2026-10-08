Hơn 200.000 người phải sơ tán do xung đột tại Yemen

Thiệt hại sau một cuộc không kích tại tỉnh Taiz, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

IOM cho biết số người phải sơ tán đã tăng mạnh từ khoảng 76.000 người vào giữa tháng 9 lên hơn 200.000 người hiện nay, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và các lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn ngày càng căng thẳng.

Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree nói cuộc tấn công làm gián đoạn hoạt động tại sân bay. Houthi cũng tuyên bố tấn công các nguồn tiếp tế quân sự gần sân bay Aden ở Yemen.

Bộ Giao thông Yemen cho biết Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ tấn công sân bay quốc tế Aden. Một quả tên lửa rơi gần đường băng chỉ vài phút trước khi một chuyến bay từ Cairo dự kiến hạ cánh, buộc nhà chức trách phải chuyển hướng máy bay tới Jeddah và di dời 2 máy bay đang đỗ.

Trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo Houthi phóng về phía Bắc Riyadh. Các tuyên bố từ các bên chưa thể được xác minh độc lập trong bối cảnh tình hình chiến sự diễn biến nhanh chóng.