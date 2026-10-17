Hơn 200.000 lượt khán giả đến với Liên hoan phim quốc tế Busan, cao nhất trong hơn một thập kỷ

Ngày 6/10, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc hoành tráng tại sân khấu ngoài trời của Trung tâm Điện ảnh Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan)

Tại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm Điện ảnh Busan, thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc, ban tổ chức cho biết lượng khán giả vượt mốc 200.000 lượt lần đầu tiên kể từ năm 2015. Bên cạnh đó, các chương trình và sự kiện bên lề thu hút gần 77.000 lượt người tham gia. Tổng lượng khách đến liên hoan phim, bao gồm khán giả xem phim và người tham dự các hoạt động, tăng khoảng 40.000 lượt so với năm trước.

Liên hoan phim năm nay trình chiếu 315 tác phẩm, trong đó có 246 phim được lựa chọn vào chương trình chính thức. Đây là số lượng phim lớn nhất kể từ năm 2019. Trong tổng số tác phẩm, 94 phim lần đầu công chiếu trên toàn thế giới tại BIFF.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng công bố các tác phẩm đoạt giải Busan Awards. Hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đứng đầu.

Có 13 phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia, tranh giải ở hạng mục Cạnh tranh chính. Từ năm nay, phim đoạt giải Phim hay nhất của BIFF đủ điều kiện được đề cử tham dự hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại giải Oscar.

Giải thưởng cao nhất thuộc về bộ phim Midday Meal của đạo diễn Iran Majid Majidi. Tác phẩm ra mắt thế giới tại BIFF và được Hội đồng giám khảo nhất trí lựa chọn.

Lấy bối cảnh một thị trấn nghèo, bộ phim kể về Solan, giáo viên duy nhất của một ngôi làng. Ước mơ giản dị của anh là trở thành giáo viên chính thức và sống cùng mẹ trong một ngôi nhà tử tế. Tuy nhiên, mong muốn ấy đứng trước nguy cơ tan vỡ khi chương trình cung cấp bữa ăn học đường chuẩn bị kết thúc, đẩy ngôi trường đến bờ vực đóng cửa.

Ở các hạng mục khác, đạo diễn Indonesia Eddie Cahyono giành Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo với phim Ibuku. Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Lee Yun Chan, nhà làm phim Đài Loan (Trung Quốc), với tác phẩm To Be Ordinary.

Giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc được trao đồng thời cho diễn viên Trung Quốc Châu Tấn, với vai diễn trong phim The First Taste of Loneliness, và diễn viên Nhật Bản mới vào nghề Kashun Himeno, góp mặt trong phim Satoko Always. Cũng với The First Taste of Loneliness, đạo diễn âm thanh Li Danfeng nhận giải Đóng góp nghệ thuật.

BIFF năm nay lần đầu được Liên đoàn quốc tế các hiệp hội nhà sản xuất phim (FIAPF) công nhận ở cấp độ dành cho các Liên hoan phim hàng đầu, cùng Cannes, Berlin và Venice.

Một số hình ảnh của các ngôi sao, nhà làm phim tại LHP quốc tế Busan 20226. (Nguồn: Newspim)

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới như các diễn viên Dương Tử Quỳnh, Phạm Băng Băng, Charlotte Gainsbourg, Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu cùng các đạo diễn Alfonso Cuarón, Hirokazu Kore-eda, Lav Diaz, Hứa An Hoa, Lee Chang-dong, Na Hong-jin và Kim Jee-woon.

Ngoài hoạt động chiếu phim và các sự kiện bên lề, Chợ Nội dung và Điện ảnh châu Á, nơi kết nối nhà đầu tư với các đơn vị phân phối phim, thu hút hơn 30.000 lượt khách. Có 339 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia tham gia trưng bày tại sự kiện.

(theo Yonhap)