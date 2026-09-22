Hơn 200.000 chiếc SUV Volkswagen và Audi bị triệu hồi vì nguy cơ hỏng thước lái

Theo Motor1, Tập đoàn xe Đức Volkswagen AG đang tiến hành triệu hồi tổng cộng 208.724 chiếc xe SUV tại Mỹ sau khi phát hiện hơi ẩm có thể xâm nhập, gây ăn mòn bu lông cố định thước lái trên 3 mẫu xe.

Mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen Atlas. Ảnh: Motor1

Theo thông báo của Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 82.601 chiếc Volkswagen Atlas đời 2018-2019, 85.713 chiếc Volkswagen Tiguan đời 2018 và 40.410 chiếc Audi Q3 đời 2019-2021. Tổng cộng có 208.724 xe thuộc diện có khả năng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, với Volkswagen Atlas, những xe được sản xuất từ ngày 30/11/2016 đến 22/9/2018 có khả năng bị ảnh hưởng. Volkswagen Tiguan nằm trong khoảng thời gian sản xuất từ ngày 22/3/2017 đến 18/6/2018, trong khi Audi Q3 là từ ngày 21/5/2019 đến 16/7/2021.

Audi Q3. Ảnh: Motor1

Theo NHTSA, nếu bị ăn mòn nghiêm trọng, bu lông có thể gãy, khiến mối liên kết giữa thước lái và thân xe bị lỏng. Tình trạng này có thể làm giảm khả năng phản hồi của hệ thống lái hoặc trong trường hợp nghiêm trọng dẫn tới mất kiểm soát xe.

Bu lông nói trên có nhiệm vụ cố định thước lái vào kết cấu thân xe ở phía bên phải. Nếu hơi ẩm xâm nhập và gây ăn mòn đủ nghiêm trọng, phần đầu bu lông có thể gãy, khiến thước lái mất một phần điểm neo giữ. Khi đó, khả năng phản hồi của hệ thống lái có thể bị suy giảm, thậm chí mất tác dụng, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện trong quá trình vận hành.

Volkswagen Tiguan. Ảnh: Motor1

Volkswagen và Audi cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào tại khu vực Bắc Mỹ liên quan đến lỗi này gây ra sự cố về hệ thống lái. Hồ sơ tại Mỹ cũng chưa ghi nhận tai nạn hoặc thương tích liên quan đến lỗi bu lông nói trên.

Việc khắc phục được thực hiện miễn phí tại các đại lý. Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được thay thế bu lông có nguy cơ bị lỗi bằng loại mới được phủ polymer có khả năng chống ăn mòn cao. Chủ xe không phải trả chi phí sửa chữa, kể cả khi xe đã hết thời hạn bảo hành.

Volkswagen dự kiến gửi thư thông báo triệu hồi tới chủ xe từ ngày 10/11. Các đại lý có khoảng 7 tuần để chuẩn bị phụ tùng trước thời điểm này.

(Theo Motor1)