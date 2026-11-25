Ngày 25/11, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 2h55 ngày 25/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn; Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu – Võ Nguyên Giáp (TP Huế), không có người trông giữ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29/10, Công an phường An Cựu phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng truy xét, làm rõ phương tiện trên có liên quan đến 20 đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng; trong đó nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, các thanh thiếu niên này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương, sử dụng thanh gỗ đập phá xe mô tô.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, có 2 đối tượng đã trực tiếp sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công đối phương. Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo khai nhận của các đối tượng, số bình xịt hơi cay được một đối tượng mua qua mạng xã hội và sau đó đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, bắt tạm giam 8 đối tượng. Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.