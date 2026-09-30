Hơn 20 ngày giành sự sống cho bé 12 tháng tuổi bị hoại tử phổi

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhi P.T.K. (12 tháng tuổi, trú xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh) bị suy hô hấp cấp, viêm mủ màng phổi, áp xe và hoại tử phổi trái.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cấp cứu để xử trí tổn thương. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 3/9, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt từng cơn, ho đờm, mệt mỏi, lờ đờ, da nhợt nhạt và có biểu hiện suy hô hấp nặng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, cho trẻ thở máy, hạ sốt, thực hiện các xét nghiệm và hội chẩn chuyên khoa. Kết quả chụp cắt lớp vi tính, X-quang và siêu âm cho thấy màng phổi trái dày, toàn bộ nhu mô phổi đông đặc; khoang màng phổi xuất hiện ổ dịch không đồng nhất kích thước 31x75 mm, kèm áp xe phổi.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm mủ màng phổi, suy hô hấp cấp tính, có ổ cặn mủ khoang màng phổi trái và dấu hiệu hoại tử phổi trái. Đây là tình trạng nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sau khi trao đổi với gia đình, ê-kíp quyết định vừa hồi sức tích cực, vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu để xử trí tổn thương cho bệnh nhi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện toàn bộ lồng ngực trái có ổ cặn mủ hóa giả mạc. Nhu mô phổi trái xẹp hoàn toàn, đông đặc, xuất hiện nhiều điểm hoại tử rải rác; một phần nhu mô vùng đỉnh phổi hoại tử hoàn toàn.

Ê-kíp tiến hành gỡ dính, bóc toàn bộ ổ cặn trong khoang màng phổi trái, loại bỏ phần nhu mô đã hoại tử và các ổ hoại tử rải rác, đồng thời làm sạch khoang màng phổi, đặt dẫn lưu hút liên tục.

Ca phẫu thuật do BSCKII Trịnh Trương Tuyên, Trưởng khoa Ngoại - Chuyên khoa cùng các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên khoa Gây mê hồi tỉnh và khoa Ngoại - Chuyên khoa thực hiện.

Sau hơn 20 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Sau hơn 20 ngày điều trị, các chỉ số sinh tồn của trẻ dần ổn định. Tổn thương phổi từng bước hồi phục, phần nhu mô được bảo tồn có dấu hiệu tái tạo. Bệnh nhi sau đó cai được máy thở, giảm dần phụ thuộc vào các phương tiện hỗ trợ, có thể tự bú, tỉnh táo, tự chơi và được xuất viện.

BSCKII Trịnh Trương Tuyên cho biết, trường hợp bệnh nhi P.T.K. rất may mắn khi được điều trị kịp thời và bảo tồn được phổi. Tuy nhiên, viêm phổi ở trẻ nhỏ có thể diễn biến nhanh, gây những biến chứng nặng như suy hô hấp, mủ màng phổi, áp xe và hoại tử phổi.

Đặc biệt, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên nguy cơ bệnh chuyển nặng cần được lưu ý. Khi trẻ sốt, ho, mệt lả, bú kém hoặc xuất hiện thở nhanh, khó thở, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, nhất là khi tình trạng không cải thiện hoặc diễn biến xấu.

Các bác sĩ cũng lưu ý cha mẹ không tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn việc đưa trẻ đi khám. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế những biến chứng nguy hiểm của viêm phổi ở trẻ nhỏ.