Hơn 20 ngân hàng giảm lãi suất cho vay, sẽ xử lý tổ chức tín dụng không giảm lãi suất

Sáng 4/11, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, cơ quan này đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời sẽ xử lý những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về giảm lãi suất cho vay.

Theo Phó thống đốc Phạm Thanh Hà, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng và triển khai các giải pháp giảm lãi suất.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: Tiền phong.

Trong đó, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng được yêu cầu giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi, đồng thời hạ lãi suất cho vay đối với những khoản vay mới phát sinh. Mức giảm lãi suất cho vay được định hướng từ 1,5 - 2%/năm, áp dụng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Thông tin về kết quả triển khai, ông Hà cho biết, khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nước ngoài đã điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết, với mức giảm bình quân phổ biến khoảng 0,5%/năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm phổ biến từ 0,5 - 0,7%/năm.

Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với tháng trước. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh trong giai đoạn cuối tháng 10 giảm khoảng 0,2 - 0,5%.

Đáng chú ý, đã có hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn như cho vay qua đêm, cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn.

Đặc biệt, từ ngày 1/11, cơ quan này triển khai thêm công cụ hoán đổi đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng. Theo ông Hà, giải pháp này nhằm hỗ trợ nguồn vốn trung hạn, tăng cường khả năng thanh khoản cho hệ thống, qua đó góp phần hỗ trợ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời điều hành thanh khoản, cung ứng nguồn vốn và bảo đảm khả năng thanh khoản cho thị trường.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, cơ quan này khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay.

Thông tin thêm tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, bảo đảm việc giảm lãi suất được thực hiện thực chất.