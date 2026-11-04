Hơn 20 ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay, NHNN yêu cầu giảm quyết liệt hơn

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tại họp báo

Tại buổi họp báo diễn ra sáng 4/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đã có thông tin cập nhật về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, trong tháng 10/2026, chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc giảm lãi suất, Chính phủ cũng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông tin cụ thể hơn về kết quả giảm lãi suất, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong tháng 10/2026, cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Theo đó, các ngân hàng được yêu cầu giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất tiền gửi phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đối với lãi suất cho vay, mức giảm được định hướng từ 1,5–2%/năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết phổ biến khoảng 0,5%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến từ 0,5–0,7%/năm.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết là tiền đề quan trọng để các tổ chức tín dụng có cơ sở tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Thực tế, đến cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân đã giảm khoảng 0,4%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10. Lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh cũng giảm khoảng 0,2–0,5%/năm.

Đáng chú ý, đã có hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5–2%/năm.

Như vậy, bên cạnh việc điều chỉnh mặt bằng lãi suất niêm yết, các ngân hàng đang sử dụng thêm các chương trình tín dụng ưu đãi để đưa chi phí vốn xuống thấp hơn cho những nhóm khách hàng thuộc diện ưu tiên.

Mặc dù ghi nhận những chuyển biến ban đầu, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, đồng thời tăng cường các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao để phục vụ mục tiêu tăng trưởng, trong khi kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và nhiều ngân hàng trung ương điều chỉnh tăng lãi suất, mặt bằng lãi suất trong nước đang chịu không ít áp lực.

Để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, bên cạnh những công cụ như cho vay qua đêm, cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn ngắn, từ ngày 1/11, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai thêm công cụ hoán đổi đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng.

Theo ông Hà, giải pháp này nhằm hỗ trợ nguồn vốn trung hạn cho các tổ chức tín dụng, tăng cường khả năng thanh khoản và góp phần hỗ trợ xu hướng giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thông điệp đáng chú ý từ cơ quan điều hành là việc giảm lãi suất không chỉ dừng ở cam kết hay công bố các chương trình ưu đãi.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm lãi suất cho vay.