Hơn 20 năm vẽ bằng đam mê và nghị lực vươn lên của Họa sĩ Lê Quang Lĩnh

Lễ cắt băng khánh thành Triển lãm mỹ thuật "Khát vọng".

​Sáng 31/10, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Khát vọng” của họa sĩ Lê Quang Lĩnh. Đây là dịp để đồng nghiệp và những người yêu nghệ thuật nhìn lại chặng đường sáng tác hơn 20 năm của anh, một chặng đường đầy lặng lẽ nhưng đầy nghị lực và bền bỉ.

"Thư nhà" - một trong 43 tác phẩm của họa sĩ Quang Lĩnh.

​43 tác phẩm ra đời từ năm 2003 đến năm 2026 được gói gọn trong không gian triển lãm. Không cầu kỳ phô diễn, “Khát vọng” giống như một cuộc trò chuyện cởi mở giữa Lĩnh với chính mình, với mảnh đất quê hương và những ai dõi theo anh suốt nhiều năm qua.

​Từ những hình ảnh quen thuộc của đời sống thường nhật cho đến các mảng màu, hình khối mang tính gợi mở, trừu tượng, tranh của Lê Quang Lĩnh luôn giữ được cái tình. Dù thử nghiệm qua nhiều phong cách hay tìm tòi những cách biểu đạt mới, mạch ngầm cảm xúc trong anh vẫn hướng về con người và dải đất Thành Sen thương nhớ. Nhưng điều khiến người ta nán lại lâu hơn trước mỗi bức tranh có lẽ không chỉ nằm ở kỹ thuật hay màu sắc, mà là câu chuyện đằng sau những vệt cọ ấy.

Quang cảnh buổi triển lãm.

​Chàng trai sinh năm 1985 tại Hà Tĩnh đến với hội họa từ sớm, nhưng tuổi thơ của anh lại là những chuỗi ngày vật lộn với căn bệnh quái ác. Với một người bình thường, việc cầm cọ là bản năng; nhưng với Lĩnh, đó là một quá trình luyện tập đẫm mồ hôi và cả sự đau đớn. Anh phải học cách điều khiển từng ngón tay co quắp, nắn uốn từng nét vẽ theo ý mình. Mỗi tác phẩm hoàn thành vì thế không chỉ là một đứa con tinh thần, mà là một lần anh chiến thắng chính những giới hạn của cơ thể.

​Chính tình yêu nghề kiên trì ấy đã đưa anh cất cao hơn trên hành trình nghệ thuật của mình. Năm 2013, anh trở thành hội viên Hội LH Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh và đến năm 2019 chính thức gia nhập Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh từng ẵm Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Alaxan – Chiến thắng nỗi đau”, Giải Đặc biệt cuộc thi tranh ảnh về người khuyết tật, cùng nhiều lần góp mặt tại các Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh, Chủ tịch Hội LH Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh phát biểu tại Triển lãm.

​Chia sẻ tại lễ khai mạc, đại diện Hội LH Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của họa sĩ Lê Quang Lĩnh. Việc đồng hành và tạo điều kiện cho những nghệ sĩ giàu ý chí như anh vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui chung của Hội, góp phần tiếp nối truyền thống mỹ thuật giàu có của vùng đất quê hương danh họa Nguyễn Phan Chánh.

Đại biểu tham quan các tác phẩm nghệ thuật.

​Với Lê Quang Lĩnh, hai từ “Khát vọng” chưa bao giờ là một câu khẩu hiệu. Đó là cách anh chọn để sống và vẽ mỗi ngày. Đến với triển lãm, người xem không chỉ xem tranh, mà còn tìm thấy cho mình một khoảng lặng để trân trọng hơn nghị lực sống và những cá tính sáng tạo đang thầm lặng làm đẹp cho đời.