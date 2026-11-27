Ca phẫu thuật cấy ốc tai cho cô gái 22 tuổi. Ảnh: Phương Anh.

M.T, 22 tuổi, là sinh viên năm ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung. Nhờ đeo máy trợ thính từ nhỏ, T vẫn nghe được. Nhưng khi vào đại học, thính lực ngày càng suy giảm khiến việc nghe giảng, giao tiếp khó khăn.

Tháng 3 năm nay, T bị ù tai, thính lực giảm mạnh. Bác sĩ tư vấn cấy ốc tai điện tử.

Khác với máy trợ thính chủ yếu khuếch đại âm thanh, ốc tai điện tử chuyển âm thanh thành tín hiệu điện, kích thích dây thần kinh thính giác.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Liên chuyên khoa (Đơn nguyên Tai Mũi Họng Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở Linh Đàm), ca mổ này phức tạp vì bệnh nhân có 3 dị dạng tai trong. Dị dạng Mondini khiến ốc tai chỉ có 1,5 vòng xoắn thay vì 2,5 vòng bình thường, buộc bác sĩ chọn điện cực ngắn hơn. Cống tiền đình giãn rộng làm tăng nguy cơ tràn dịch não tủy; cửa sổ tròn bị che khuất, xoay xuống dưới, khiến việc tiếp cận để đặt điện cực rất khó khăn.

Ekip phải mở rộng phẫu trường và chuẩn bị phương án xử trí các bất thường có thể gặp. Sau hơn 3 giờ, bệnh nhân được cấy ốc tai điện tử cả hai bên trong cùng một lần gây mê. Bác sĩ còn phải dự liệu khả năng dây thần kinh số VII hoặc mạch máu nằm sai vị trí.

Các bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Thanh Hằng.

Xét nghiệm cho thấy T mang đột biến đồng hợp tử gen SLC26A4, nhận một bản sao gen bệnh từ bố và một từ mẹ. Bố mẹ vẫn nghe bình thường vì mỗi người chỉ mang một bản sao gen đột biến.

Theo bác sĩ, nếu cả bố và mẹ cùng mang gen bệnh lặn, mỗi lần sinh con có 25% khả năng con mắc bệnh, 50% khả năng con mang gen như bố mẹ nhưng không bị điếc và 25% khả năng con không mang gen bệnh. Xét nghiệm di truyền, sàng lọc phôi giúp gia đình có nguy cơ chủ động hơn trong sinh sản.

Việc T từng nghe và nói được nhờ đeo máy trợ thính đều đặn là lợi thế cho phục hồi. Thiết bị thường được kích hoạt khoảng một tháng sau mổ, khi vết thương ổn định. Sau đó, người bệnh cần hiệu chỉnh máy và trị liệu thính giác - ngôn ngữ để học cách nhận diện âm thanh.

Trước đó, tháng 9/2026, Bệnh viện Nhi Hà Nội là bệnh viện công lập đầu tiên của Thủ đô thực hiện thành công kỹ thuật cấy ốc tai điện tử cho bé gái 4 tuổi bị điếc bẩm sinh mức độ sâu ở cả hai tai. Sau phẫu thuật, trẻ đã nghe được những thanh âm đầu tiên trong cuộc đời. Sau phẫu thuật một tháng, trẻ được cấy hệ thống đeo ngoài (hệ thống xử lý âm thanh).