Hơn 20 năm, chợ nông thôn vẫn chưa xong

Nhìn ngoài vào, chợ Tân Hội dù nằm ngay khu trung tâm xã nhưng lụp xụp, tạm bợ

Làm rồi… ngừng!

Nằm trên khu đất rộng, sát tuyến đường nhựa lớn và không xa trung tâm hành chính xã Tân Hội, nhưng chợ Tân Hội nhìn từ bên ngoài vào vẫn khá lụp xụp, tạm bợ. Đi một vòng quanh chợ mới thấy rõ sự chắp vá, nhếch nhác của một khu chợ nằm ngay trung tâm một xã từng là xã điểm nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng cũ.

Theo quyết định của tỉnh, dự án được đầu tư từ tháng 9/2003, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) và Công trình công cộng huyện Đức Trọng (nay là Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Trọng) làm chủ đầu tư. Theo dự kiến ban đầu, khu chợ có tổng diện tích khoảng 6.800 m², thuộc Khu thương mại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũ. Tổng vốn đầu tư Khu thương mại ban đầu trên 24,85 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng lên hơn 52,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước, từ nguồn khai thác quỹ đất khu quy hoạch và ngân sách huyện Đức Trọng cũ, hơn 40,7 tỷ đồng; nguồn thu từ cho thuê sạp 12,1 tỷ đồng. Quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Việc thi công khu chợ cũng chậm, kéo dài từ năm 2005 đến năm 2011. Đến tháng 12/2011, công trình tạm ngừng thi công. Từ năm 2015 đến nay, dự án không được tiếp tục cấp vốn.

Hiện tại khu vực chợ chỉ mới hoàn thành việc san lấp mặt bằng, làm nền đường, hệ thống thoát nước. Nhiều hạng mục tại đây như khối chợ lồng, khu vực nhà vệ sinh, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp điện chiếu sáng trong và ngoài chợ; quầy sạp… đều chưa được thực hiện. Chính vì vậy, theo đánh giá của địa phương, việc ngừng thi công, không tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong thời gian dài, hơn 20 năm, đã biến một công trình từng được kỳ vọng trở thành một khu chợ tạm bợ. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan của địa phương, nơi đang có nhiều nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo trong những năm gần đây, khu chợ lụp xụp, nhếch nhác ngay tại trung tâm xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh và không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Những lối đi trong chợ Tân Hội phải che bạt để tránh mưa tạt

Kêu gọi đầu tư

Theo ông Thái Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội, trước mắt, địa phương đề nghị Ban QLDA ĐTXD khu vực Đức Trọng rà soát, tổng hợp hồ sơ, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, kết thúc hợp đồng và quyết toán vốn đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 3878/UBND-XDCT ngày 25/3/2026. Đây là cơ sở để thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Xã Tân Hội cũng đang tính toán phương án đầu tư nâng cấp các hạng mục hiện có của chợ như mái tôn, khu vực tập kết rác, các lối đi… nhằm hạn chế xuống cấp, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho các tiểu thương.

Theo ông Sơn, xã cũng giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã làm việc với đơn vị thu gom rác thải, tăng cường thu gom rác tại khu vực chợ Tân Hội; lập kế hoạch, thời gian thu gom hằng ngày và thông báo cho các tiểu thương biết để đưa rác đến điểm tập kết đúng thời gian quy định. Cùng với đó, địa phương sẽ xử lý tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, nghiên cứu phương án xây tường bao khu vực tập kết rác, hạn chế việc xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường như hiện nay. “Hiện UBND xã Tân Hội đang kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ Tân Hội theo định hướng phát triển thương mại, dịch vụ của địa phương, nhằm hoàn thiện hạ tầng Khu Trung tâm Thương mại xã Tân Hội nói chung và chợ Tân Hội nói riêng”, ông Thái Văn Sơn cho biết.