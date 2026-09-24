Hơn 20 năm cha đưa con đến trường, ngày tốt nghiệp cùng con nhận bằng

Những chuyến xe không đếm bằng năm tháng

Ngô Nguyễn Mỹ Duyên (TP. HCM), vừa nhận bằng tốt nghiệp trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên chiếc xe lăn quen thuộc cùng người cha của mình. Khoảng 18 tháng tuổi, Duyên gặp khó khăn về vận động. Từ đó, hành trình đến trường của cô gái nhỏ luôn có bóng dáng người cha. Từ những ngày đầu con cắp sách, qua tiểu học, THCS, THPT rồi đến giảng đường đại học, ông Dũng vẫn là người đưa đón con.

Hơn 20 năm, ông Ngô Văn Dũng đều đặn chở con gái đến trường bằng xe máy, phía sau là chiếc xe lăn được chằng cẩn thận. Lần này, người cha không đưa con vào lớp mà đẩy xe lăn cùng con bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Hơn 20 năm làm đôi chân của con, lần này ông Ngô Văn Dũng đẩy xe lăn cùng con nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: TN

Những chuyến xe không đếm bằng năm tháng

Ngô Nguyễn Mỹ Duyên (TP. HCM), vừa nhận bằng tốt nghiệp trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên chiếc xe lăn quen thuộc cùng người cha của mình. Khoảng 18 tháng tuổi, Duyên gặp khó khăn về vận động. Từ đó, hành trình đến trường của cô gái nhỏ luôn có bóng dáng người cha. Từ những ngày đầu con cắp sách, qua tiểu học, THCS, THPT rồi đến giảng đường đại học, ông Dũng vẫn là người đưa đón con.

Hơn 20 năm, ông Ngô Văn Dũng đều đặn chở con gái đến trường bằng xe máy, phía sau là chiếc xe lăn được chằng cẩn thận. Lần này, người cha không đưa con vào lớp mà đẩy xe lăn cùng con bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Những chuyến xe không đếm bằng năm tháng

Ngô Nguyễn Mỹ Duyên (TP, HCM), vừa nhận bằng tốt nghiệp trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên chiếc xe lăn quen thuộc cùng người cha của mình. Khoảng 18 tháng tuổi, Duyên gặp khó khăn về vận động. Từ đó, hành trình đến trường của cô gái nhỏ luôn có bóng dáng người cha. Từ những ngày đầu con cắp sách, qua tiểu học, THCS, THPT rồi đến giảng đường đại học, ông Dũng vẫn là người đưa đón con.

PGS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao bằng cho hai cha con Duyên.

Trong ngày nhận bằng, Duyên gửi lời cảm ơn cha mẹ, những người đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để cô yên tâm học trên hành trình không ít khó khăn. Duyên mong tấm bằng cử nhân sẽ là niềm vui dành cho cha mẹ. “Để em có được ngày hôm nay còn có biết bao công sức và tình yêu thương của gia đình”, Duyên nói.

Sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ muốn tìm một môi trường làm việc phù hợp với điều kiện vận động, đồng thời tiếp tục trau dồi chuyên môn và từng bước xây dựng cuộc sống bằng năng lực của mình. “Em hiểu tấm bằng cử nhân mới chỉ là bước khởi đầu và bản thân còn phải học hỏi rất nhiều. Em mong tìm được môi trường phù hợp để tiếp tục phát triển chuyên môn”, Duyên chia sẻ. Duyên hy vọng một ngày nào đó, khi có người tìm đến để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, em có đủ kiến thức và kỹ năng để lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ họ.

PGS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết khoảnh khắc trao tấm bằng cử nhân Tâm lý học cho một sinh viên đi xe lăn khiến ông có những cảm xúc đặc biệt.

“Suốt 4 năm, em đã kiên trì vượt qua những khó khăn để hoàn thành việc học. Đến khi nhận bằng, hai bàn tay em vẫn run run. Tôi cúi người thấp hơn, cẩn trọng đặt tấm bằng vào tay em, bởi tôi hiểu em đã phải nỗ lực nhiều thế nào để có được khoảnh khắc ấy”, ông Hồng chia sẻ.

Khoảnh khắc đó cũng khiến ông nhớ đến những lần đặt bút ký vào đơn xin thôi học của sinh viên. Mỗi lần như vậy, ông đều tự hỏi và nhắc các đồng nghiệp phải xem xét thật kỹ hoàn cảnh của từng em.

“Nếu chỉ vì khó khăn tài chính hay sức khỏe mà sinh viên phải dừng lại, hãy tìm mọi cách hỗ trợ. Đừng để bất kỳ học trò nào phải rời đi vì cảm thấy mình không được chăm sóc như người thân dưới mái trường này”, PGS Nguyễn Kim Hồng nói.

Theo VietNamNet