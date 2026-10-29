Hơn 20 năm bền bỉ trao giọt máu hồng

Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong gia đình và ngoài xã hội. Hành trình bền bỉ trao giọt máu hồng của bà đã truyền cảm hứng để con trai tích cực tham gia hiến máu.

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền tham gia hiến máu tình nguyện, sẻ chia những giọt máu nghĩa tình, góp phần cứu sống người bệnh.

Hơn 20 năm trao giọt máu hồng

Năm 2004, khi địa phương vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền đã tích cực đăng ký tham gia cùng bà con trong ấp. Khi ấy, bà chỉ nghĩ đơn giản hiến máu là cách giúp đỡ những người bệnh đang cần máu. Bà không ngờ việc làm nhỏ bé ấy lại trở thành hành trình gắn bó với mình suốt hơn hai thập kỷ.

Bà Tuyền tâm sự, trước đây, khi cha bà bị bệnh nặng cần truyền máu gấp, tuy nhiên, các thành viên trong gia đình lại không phù hợp nhóm máu để hiến. Người thân phải chật vật tìm nguồn máu phù hợp để điều trị bệnh cho cha. Trải qua hoàn cảnh khó khăn đó, bà hiểu hơn nỗi lo của người bệnh khi cần được truyền máu gấp để điều trị bệnh.

Từ sự thấu hiểu ấy, bà Tuyền nhận ra hiến máu tình nguyện là việc làm thiết thực để giúp đỡ người khác. Những giọt máu được trao góp phần cứu chữa người bệnh, đồng thời giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo trong lúc khó khăn nhất.

Từ năm 2004 đến nay, bà Tuyền đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện tại địa phương. Trung bình mỗi năm, bà tham gia hiến máu 4 lần khi sức khỏe bảo đảm và đủ điều kiện. Bên cạnh đó, bà còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Năm 2025, bà Tuyền được tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và tham dự chương trình tại Hà Nội. Với bà, đây không chỉ là sự ghi nhận cho những năm tháng bền bỉ tham gia phong trào mà còn là dịp gặp gỡ những người hiến máu đến từ nhiều địa phương. Qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng tham gia hiến máu, bà càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc làm mà mình đã bền bỉ thực hiện suốt hơn 20 năm. Mỗi người có hoàn cảnh, công việc và độ tuổi khác nhau nhưng đều có chung mong muốn góp sức vì cộng đồng. Những câu chuyện ấy tiếp thêm động lực để bà tiếp tục hiến máu khi sức khỏe còn bảo đảm, đồng thời vận động thêm nhiều người cùng tham gia.

Đến nay, bà Tuyền đã có 80 lần tham gia hiến máu tình nguyện tại địa phương. Để có thể tiếp tục tham gia hoạt động hiến máu cứu người, bà chú ý giữ gìn sức khỏe, tập thể dục mỗi ngày và tuân thủ các hướng dẫn của các bác sĩ trước và sau khi tham gia hiến máu. Bà Tuyền cho biết, nếu sức khỏe cho phép, trong hai năm tới bà sẽ tham gia hiến máu thêm khoảng 8 lần.

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng

Nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của bà Tuyền không chỉ duy trì ở bản thân mà còn lan tỏa trong gia đình và ngoài xã hội. Qua sự tuyên truyền, vận động của bà, hơn 10 người trong gia đình và dòng họ thường xuyên hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Trong đó, con trai bà, anh Huỳnh Trung Nhì (sinh năm 1997) đến nay đã có 28 lần hiến máu tình nguyện.

Anh Nhì cho biết, từ nhỏ anh đã quen với việc mẹ vận động người thân, hàng xóm tham gia hiến máu cứu người mỗi khi địa phương phát động. Từ đó, anh hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Khi lớn lên, anh bắt đầu tham gia hiến máu và duy trì việc làm ý nghĩa này cho đến nay.

“Hiến máu cứu người là việc làm thiết thực để giúp đỡ cộng đồng. Nhìn mẹ bền bỉ hiến máu suốt nhiều năm, tôi hiểu rằng, mỗi người đều có thể góp sức bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình”, anh Nhì chia sẻ.

Từ những điều học được ở mẹ, anh Nhì đã 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh, tiếp nối hành trình của mẹ không chỉ là sự đồng hành trong một hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thiết thực để trao đi yêu thương và sẻ chia với những người cần giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền xem lại các giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, lưu giữ kỷ niệm về hành trình sẻ chia những giọt máu nghĩa tình.

Mỗi khi vận động người thân, hàng xóm hiến máu tình nguyện, bà Tuyền luôn tự hào kể về người con trai luôn chủ động tham gia hiến máu tình nguyện và duy trì việc làm này suốt nhiều năm qua. Với bà, điều đáng quý không chỉ là số lần con hiến máu mà còn là việc anh hiểu ý nghĩa của sự sẻ chia, được tiếp nối từ gia đình và lan tỏa đến cộng đồng. Bà Tuyền mong ngày càng có nhiều người trẻ hiểu đúng ý nghĩa của hiến máu tình nguyện và sẵn sàng tham gia khi đủ điều kiện sức khỏe. Theo bà, mỗi người chỉ cần góp một phần nhỏ bằng việc làm thiết thực, những giọt máu trao đi sẽ tiếp thêm hy vọng, giúp người bệnh có thêm cơ hội được cứu chữa.

Bên cạnh trực tiếp hiến máu, bà Tuyền còn tích cực vận động người thân, hàng xóm hưởng ứng các đợt hiến máu tình nguyện. Qua đó, góp phần đưa phong trào hiến máu đến gần hơn với người dân trong ấp. Tại ấp Hòa Phú 4, xã An Châu, nơi bà Tuyền sinh sống, hiện có khoảng 50 người dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện khi địa phương phát động.

Năm 2025, xã An Châu vận động được 474 đơn vị máu, đạt 105% chỉ tiêu đề ra. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động cùng sự hưởng ứng của người dân. Để duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, thời gian qua, địa phương tích cực vận động, khuyến khích người dân hiến máu khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã An Châu đánh giá, những cá nhân tích cực hiến máu như mẹ con bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích người dân chủ động tham gia phong trào hiến máu cứu người. Những tấm gương cụ thể như mẹ con bà Tuyền cũng giúp việc tuyên truyền người dân tham gia hiến máu trở nên gần gũi hơn, nhất là đối với người trẻ, người còn e ngại khi lần đầu tham gia hiến máu.

Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Châu cho biết, địa phương tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Địa phương sẽ hướng dẫn người dân thực hiện hiến máu đúng quy trình, bảo đảm an toàn và nhân rộng tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu cứu người.

Với hơn 20 năm và 80 lần hiến máu, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi là thêm hy vọng cho người bệnh, thêm cơ hội để sự sống được nối dài. Hành trình hiến máu bền bỉ của bà đã truyền cảm hứng để người thân, hàng xóm tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay giúp đỡ người bệnh và trao thêm cơ hội sống cho những người cần máu.