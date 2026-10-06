Hơn 20 hoạt động tại sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

DACC 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 với đa dạng hoạt động.

DACC 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức.

Với chủ đề “Lịch sử của ngày mai”, chương trình bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng từ triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm cho đến kết nối nghệ thuật.

Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, các tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại địa phương, trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng mở, tăng cường tương tác và trải nghiệm, giúp công chúng chuyển từ vai trò thưởng thức sang chủ động tham gia, đồng kiến tạo các thực hành nghệ thuật trong bối cảnh đô thị.

DACC 2026 được xác định là bước khởi đầu để xây dựng nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả của năm đầu tiên, thành phố dự kiến nghiên cứu mở rộng quy mô, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và tổ chức trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á, từng bước phát triển DACC thành một hoạt động thường niên.