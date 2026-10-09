Hơn 20 gian hàng quảng bá đặc sản vùng miền của Lào Cai

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Tham dự sự kiện có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Sự kiện giao lưu, quảng bá đặc sản vùng miền năm 2026.

Sự kiện có hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã trên địa bàn tỉnh.

Điểm mới của sự kiện năm nay là tăng cường quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng số và chương trình megalive.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đề nghị các hợp tác xã, tổ hợp tác chủ động ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tích cực tổ chức phát trực tiếp bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các kênh thông tin của Hội. Qua đó, các đơn vị có thể tiếp cận phương thức kinh doanh mới, mở rộng nhóm khách hàng và duy trì kết nối sau sự kiện.

Đồng chí Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc sự kiện.

Đồng chí Đinh Minh Hà nhấn mạnh, hiệu quả của sự kiện không chỉ được đánh giá bằng doanh số bán hàng trong thời gian tổ chức mà quan trọng hơn là khả năng thiết lập mối liên kết với khách hàng, đối tác, phát triển đơn hàng và mở rộng kênh tiêu thụ lâu dài.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị, phát huy tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh; coi xúc tiến thương mại và chuyển đổi số là giải pháp thường xuyên để phát triển bền vững.

Đồng chí bày tỏ mong muốn sự kiện sẽ góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho hội viên, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện.

Sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 11/10/2026, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, tổ hợp tác trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm; đồng thời hỗ trợ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ và tham gia quản lý, hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nữ.