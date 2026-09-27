Hơn 20 doanh nghiệp sắp chốt quyền trả cổ tức, tiền mặt cao nhất 50%

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 do D2D đầu tư. Ảnh: D2D

Tỷ lệ chi trả cao nhất trong đợt này là CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D), với mức cổ tức năm 2025 bằng tiền lên tới 50%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 30/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 29/9; dự kiến thanh toán vào ngày 14/10.

Với hơn 30,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ cần chi khoảng 152 tỷ đồng cho đợt chi trả tới đây.

D2D là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tổng công ty Sonadezi. Hiện Tổng công ty Sonadezi là công ty mẹ, sở hữu 17,5 triệu cổ phần tương ứng gần 57,9% vốn điều lệ tại D2D, dự kiến nhận về 88 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức tiền mặt lần này.

D2D hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp tại Đồng Nai. Kể từ khi niêm yết năm 2009 đến nay, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hàng chục % mỗi năm, cao nhất lên tới 87% vào năm 2023.

Đứng sau D2D về tỷ lệ cổ tức tiền mặt là CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (UPCoM: PNP), với mức 16%, tương ứng 1.600 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến 30/10.

CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) chốt quyền trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu; ngày giao dịch không hưởng quyền 29/9 và dự kiến thanh toán ngày 15/10.

Một số doanh nghiệp khác có tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức hai chữ số gồm CTCP Ngân Sơn (HNX: NST) với 13%; CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) 12%; Tổng Công ty Pisico Bình Định (UPCoM: PIS) 10,5%; CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) và CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) cùng ở mức 10%.

Chốt quyền trả cổ tức đợt này còn có CTCP Vận tải biển Việt Nam (HoSE: VOS) với cổ tức tiền mặt tỷ lệ 9%, tương ứng 900 đồng/cổ phiếu. Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 126 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10, thời gian thanh toán dự kiến ngày 26/10.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đang sở hữu 51% vốn VOS, dự kiến nhận hơn 64 tỷ đồng từ đợt cổ tức này.

Doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu là CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (HNX: GLT), với tỷ lệ 25,5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25,5 cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9. Ngoài ra, GLT còn thưởng cổ phiếu trong đợt chốt danh sách cổ đông lần này, với tỷ lệ 6,5%.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới.