Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, tỷ lệ cao nhất lên đến 120%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, trong tuần từ ngày 21 - 25/9/2026, khoảng 22 doanh nghiệp và ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả dao động từ 1,62 - 120%.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (mã CK: CKA) có tỷ lệ cổ tức cao nhất trong tuần. Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 120%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 21/9.

Cùng chốt danh sách cổ đông trong ngày 21/9, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (mã CK: ICN) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Ngày 22/9, hai tổng công ty trên UPCoM cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Trong đó, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã CK: SEA) chi trả với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã CK: TVN) áp dụng tỷ lệ 3%, tương ứng 300 đồng/cổ phiếu.

Một doanh nghiệp vốn hóa lớn trên HoSE cũng chốt quyền trong tuần này là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, mã CK: GAS). Ngày đăng ký cuối cùng là 23/9 để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã Ck: CMP) có tỷ lệ cổ tức thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp chốt quyền tuần này. Công ty sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,62%, tương ứng 162 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/9.

Khác với các doanh nghiệp trên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã Ck: VPB) sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/9, với tỷ lệ thực hiện quyền 26,04104%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới./.