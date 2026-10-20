Hơn 20.800 lượt người tham gia Tuần 4 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La

Công chức Đảng ủy UBND tỉnh tham gia cuộc thi.

Về kết quả tham gia theo tập thể, Đảng ủy UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy có số lượt dự thi cao trong khối Đảng, đoàn thể; Sở Tài chính và Sở Nội vụ dẫn đầu về số lượt tham gia ở khối sở, ban, ngành; còn tại khối xã, phường, UBND phường Chiềng Sinh là đơn vị có số lượt dự thi cao nhất.

Ban tổ chức đã công bố 12 giải thưởng cá nhân, gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích, chia đều cho 3 khối dự thi.

Ở khối Đảng, đoàn thể, giải Nhất thuộc về bà Đỗ Thị Thu Hương, Đảng ủy UBND tỉnh. Ba giải còn lại đều thuộc về các cá nhân công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, gồm: giải Nhì là bà Ngô Thu Hằng (Phòng Tổng hợp); giải Ba là bà Đỗ Thị Thu Hằng (Phòng Tài chính Đảng) và giải Khuyến khích là bà Tòng Phương Trang (Phòng Tổng hợp).

Ở khối sở, ban, ngành, giải Nhất thuộc về bà Phan Thanh Huyền (Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính); giải Nhì là bà Mai Thị Hạnh (Ban Quản lý dự án Great, Sở Tài chính); giải Ba là ông Bùi Ngọc Tư và giải Khuyến khích là bà Lê Thị Phương Thúy (Phòng Người có công và Lao động việc làm, Sở Nội vụ).

Ở khối xã, phường, cả 4 giải đều thuộc về các công chức công tác tại phường Chiềng Sinh. Trong đó, giải Nhất thuộc về ông Lù Văn Hoàng; giải Nhì là bà Lò Ngọc Nga; giải Ba là bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Phòng Văn hóa - Xã hội); giải Khuyến khích là ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Công chức phường Tô Hiệu tham gia cuộc thi.

Qua 4 tuần triển khai, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức về cải cách hành chính, tạo chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.