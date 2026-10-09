Hơn 20.600 kênh Zalo OA kết nối dịch vụ công với người dân sau 8 năm

Đến hết tháng 9/2026, cả nước ghi nhận 20.647 kênh Zalo OA (Official Account) và 2.055 Zalo Mini App của cơ quan nhà nước, đơn vị y tế, giáo dục và tiện ích công vận hành hiệu quả tại 34/34 tỉnh, thành. Là nền tảng giao tiếp thiết yếu của hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo khẳng định vai trò là "cầu nối số" đưa dịch vụ công, y tế và giáo dục đến gần hơn với người dân.

Nếu Zalo OA là tài khoản chính thức của cơ quan, tổ chức trên nền tảng Zalo, dùng để cung cấp thông tin chính thống và tương tác hai chiều với người dân, thì Zalo Mini App là bước tiến tiếp theo: Những “ứng dụng nhỏ” chạy trực tiếp trên Zalo, tích hợp sâu các tiện ích trực tuyến, cho phép người dân tra cứu, nộp hồ sơ, đặt lịch và thanh toán dịch vụ công ngay trên giao diện tin nhắn mà không cần tải thêm ứng dụng.

Đại diện Zalo - bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số Zalo - cho biết: “Lần đầu triển khai vào năm 2018, số lượng kênh Zalo OA của các đơn vị nhà nước và khối tiện ích chỉ dừng lại con số 74. Trải qua 8 năm hoạt động, số lượng kênh Zalo OA của cơ quan nhà nước và các đơn vị tiện ích công ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm. Không chỉ phát triển về số lượng, các kênh Zalo OA cũng được sự tin cậy và tương tác tích cực từ người dân. Đến tháng 9/2026, Zalo ghi nhận hơn 36 triệu lượt theo dõi các kênh Zalo OA trên cả nước”.

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng của kênh Zalo OA thuộc cơ quan nhà nước và đơn vị tiện ích công, tăng từ 74 kênh (2018) lên 20.647 kênh (9/2026).

Năm 2022 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của các giải pháp số từ Zalo. Sau 4 năm triển khai (2018-2022), số lượng Zalo OA đã tăng trưởng gần 140 lần, từ 74 kênh (2018) lên 10.350 kênh (2022). Cũng trong năm này, Zalo Mini App ra đời giúp người dân không chỉ nhận thông tin mà còn thực hiện được dịch vụ ngay trên Zalo: Tra cứu tình trạng hồ sơ, nộp thủ tục hành chính, đặt lịch khám, đóng học phí hay thanh toán dịch vụ công mà không phải đến trực tiếp cơ quan hay cài thêm ứng dụng riêng.

Nhờ dễ sử dụng và tiếp cận được lượng lớn người dùng sẵn có, Zalo Mini App trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động chuyển đổi số. Độ phủ của Zalo Mini App cũng tăng trưởng tích cực qua từng năm, từ 12/63 tỉnh, thành năm 2023 lên 25/63 năm 2024 (theo cách phân chia đơn vị hành chính cũ). Đến tháng 9/2026, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành cả nước đã đồng loạt triển khai thành công Mini App và đi vào hoạt động ổn định.

Sự phát triển này cho thấy tính hiệu quả của Zalo và ngày càng trở thành một phương thức quan trọng để các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin và duy trì kết nối với người dân. Thay vì phụ thuộc vào các phương thức truyền thông truyền thống hoặc yêu cầu người dân chủ động tìm kiếm thông tin, các cơ quan có thể tương tác với người dân thông qua một nền tảng mà họ đã quen thuộc.

Đưa thông tin và dịch vụ công đến từng hộ dân

Trong lĩnh vực hành chính công, Zalo giữ vai trò kết nối chính quyền địa phương với người dân ở khâu tuyên truyền thông tin và hỗ trợ tiếp nhận các thủ tục hành chính. Những năm qua, nhiều tỉnh, thành và cơ quan đã linh hoạt sử dụng Zalo OA và Mini App để tạo ra sự đột phá trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin.

Ở các tỉnh Tây Ninh, Đắk Lắk hay Lạng Sơn, người dân có thể sử dụng Zalo để tra cứu tình trạng hồ sơ đất đai, nộp phạt giao thông, hoặc gửi phản ánh hiện trường trực tiếp đến cơ quan chức năng. Phát huy hiệu quả vai trò kết nối người dân với chính quyền, từ đầu năm đến tháng 9/2026, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã lập hồ sơ xác minh và kịp thời xử lý 240 vụ vi phạm giao thông nhờ thông tin người dân gửi về trang Zalo OA của Phòng CSGT Công an tỉnh.

Năm 2025, khi toàn quốc tích cực triển khai thay đổi địa giới hành chính, Zalo đã hỗ trợ gần 1.000 đơn vị Nhà nước cập nhật thông tin đồng bộ trên hệ thống Zalo OA như tên gọi mới, ảnh đại diện, ảnh bìa, mô tả chức năng, tạo kênh mới, sáp nhập các tài khoản… Điều này giúp người dân dễ dàng nhận diện đơn vị hành chính mới và tiếp cận đúng nguồn thông tin chính thống.

Đến tháng 9/2026, cả nước có 17.048 kênh Zalo OA thuộc khối cơ quan nhà nước đang hoạt động hiệu quả trên 34/34 tỉnh, thành.

Bên cạnh hỗ trợ công tác hành chính, Zalo còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi đồng hành cùng người dân, chính quyền ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Zalo SOS là tính năng khẩn cấp tích hợp ngay trên Zalo, mở tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng của thiên tai: Không cần cài thêm ứng dụng, người dân vẫn báo được tình trạng, cầu cứu hoặc thông báo an toàn cho người thân trong vài giây, trong và sau thiên tai.

Năm 2024, khi siêu bão Yagi gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, hơn 72.000 người được kết nối cứu trợ, 36.400 trường hợp liên hệ khẩn cấp và gần 100.000 người cập nhật trạng thái an toàn qua Zalo SOS. Năm 2025, tính chung các đợt thiên tai trong năm, tính năng ghi nhận 651.000 người chia sẻ trạng thái “tôi đã an toàn”, khoảng 82.000 yêu cầu hỗ trợ và gần 73.000 cuộc gọi được kết nối tới tổng đài 112.

Cuối tháng 11/2025, khi mưa lũ diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đội ngũ Zalo cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS trong vòng 24 giờ: Vị trí và tình trạng người cần trợ giúp hiển thị theo thời gian thực, giúp lực lượng cứu hộ nhận diện điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý. Chỉ sau 7 ngày, bản đồ Zalo SOS ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 người thông báo gặp nguy hiểm và 11.300 cuộc gọi khẩn cấp.

Theo thống kê đến hết tháng 9/2026, đã có khoảng 2 tỷ tin nhắn khẩn cấp được Zalo gửi đi, trong đó có hơn 1,1 tỷ tin nhắn phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Qua đó, người dân có thể chủ động ứng phó, bảo vệ bản thân và tài sản trước mỗi đợt thời tiết cực đoan.

Chuẩn hóa kênh liên lạc giữa nhà trường và gia đình

Nếu trong lĩnh vực hành chính công, Zalo là "cầu nối" giữa chính quyền với người dân, thì trong giáo dục, "cầu nối" ấy là giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh và học sinh.

Trước bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành, Zalo tiếp tục chứng minh hiệu quả thực tiễn trong việc cung cấp thông tin và duy trì sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục với phụ huynh, học sinh. Đến tháng 9/2026, đã có 2.325 Zalo OA và 556 Mini App của ngành giáo dục đang hoạt động mạnh mẽ trên cả nước, riêng số Zalo OA đã tăng gấp 2,4 lần so với cuối năm 2025.

Thông qua tài khoản Zalo OA đã tích hợp xác thực danh tính, các cơ sở giáo dục dễ dàng thiết lập kênh truyền thông chính danh, uy tín để thông báo học tập, sự kiện đến từng phụ huynh và học sinh. Các tài liệu quan trọng được lưu trữ khoa học, hỗ trợ phụ huynh tra cứu lại bất cứ lúc nào. Với các dữ liệu định kỳ như thời khóa biểu, lịch thi, hay thông báo học phí, nhà trường có thể kích hoạt tính năng giải đáp tự động bằng chatbot thông minh trên Zalo OA. Điều này không chỉ bảo đảm luồng tin xuyên suốt, chính xác mà còn giảm tải công việc hành chính ngoài giờ cho đội ngũ giáo viên, để các thầy cô dành thời gian và tâm huyết cho chuyên môn giảng dạy.

Zalo Mini App là kênh cung cấp các dịch vụ chuyên sâu, tạo thành một chu trình khép kín từ tiếp cận, tương tác đến chuyển đổi số cho các trường đại học.

Ở bậc đại học, Zalo Mini App còn hỗ trợ mạnh mẽ trong công tác tuyển sinh của trường. Từ đầu năm 2025, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, trường Đại học FPT, trường Đại học Đông Á, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), trường Đại học Thủy lợi… đã tuyển sinh trên Zalo Mini App. Nhiều kênh trở thành điểm đến quen thuộc của thí sinh: Zalo OA Đại học Trà Vinh có hơn 100.000 lượt theo dõi, kênh tuyển sinh trường Đại học Thương mại hơn 47.000, trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Cao đẳng Công thương TP.HCM gần 40.000 mỗi kênh.

Ứng dụng Zalo Mini App trong công tác vận hành từ năm 2024, Trường Đại học Thủy lợi đã giảm 30-40% thời gian xử lý thủ tục hành chính và kỳ vọng tăng tỷ lệ sinh viên tham gia sự kiện hàng năm từ 40% lên 70% nhờ đăng ký, check-in trực tuyến. Trong khi đó, trường HUTECH tập trung vào khả năng tích hợp và đồng bộ dữ liệu, kết nối Zalo Mini App với nhiều hệ thống khác nhau, từ quản lý tuyển sinh đến cơ sở dữ liệu học bổng. Điều này giúp thí sinh dễ dàng xem điểm thi, tìm thông tin ngành học hay học phí liền mạch trong một ứng dụng mà không cần chuyển đổi nền tảng. Đến tháng 9/2026, khoảng 470 kênh Zalo OA của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học công lập đang hoạt động trên cả nước.

Để triển khai đồng bộ đến từng trường, tháng 3/2026, Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh phối hợp với Zalo tập huấn vận hành Zalo OA cho toàn bộ các trường qua khoảng 1.600 điểm cầu; 1.152 trong tổng số 1.301 cơ sở giáo dục toàn thành phố đã mở kênh Zalo OA, và chỉ sau một tháng, các kênh này đạt hơn 132.000 lượt theo dõi với gần 435.000 lượt thông báo gửi đến phụ huynh.

Bắc Ninh hiện là địa phương có nhiều kênh Zalo OA giáo dục nhất cả nước. Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh, khẳng định "Zalo OA là một trong những công cụ hiệu quả, thuận tiện", phù hợp với điều kiện thực tế của các nhà trường và giúp tăng cường kết nối nhà trường - giáo viên - phụ huynh - học sinh.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng, vận hành kênh Zalo OA cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc Ninh vào tháng 3/2026.

Giảm áp lực cho bệnh viện, giảm thời gian chờ cho bệnh nhân

Bên cạnh hành chính công và giáo dục, Zalo cũng được nhiều đơn vị y tế, từ bệnh viện công đến phòng khám tư nhân và các sở, ngành, sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và trở thành công cụ chuyển đổi số đắc lực của ngành y tế. Từ đặt lịch khám tại nhà đến tự động điền hồ sơ bệnh nhân bằng cách quét QR trên căn cước công dân, tra cứu lịch sử khám bệnh, bệnh án điện tử hay đơn thuốc, người dân không còn phải chờ đợi hay đến bệnh viện nhiều lần.

Từ phía bệnh viện, dựa trên danh sách đăng ký trước, các bác sĩ có thể chủ động bố trí thời gian và nhân lực để thăm khám hiệu quả hơn. Đến tháng 9/2026, ngành y tế đã có 864 kênh Zalo OA và 431 Zalo Mini App đang hoạt động trên cả nước.

Chỉ sau 2 tháng triển khai (7-8/2026), Mini App đặt lịch khám và tra cứu kết quả của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận hơn 76.000 lượt sử dụng, lượng truy cập tăng gấp 4 lần ngay sau tháng đầu. Thay vì yêu cầu bệnh nhân cài thêm ứng dụng riêng, bệnh viện chọn xây dựng dịch vụ số ngay trên nền tảng người dân đã quen dùng. Trong đợt khám sức khỏe toàn dân vừa qua, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) ứng dụng Zalo Mini App đã giảm khoảng 50-70% nhân lực nhập liệu và hơn 80% thời gian tiếp nhận, trả kết quả, góp phần phục vụ người dân nhanh chóng, chính xác hơn.

Zalo Mini App giúp Bệnh viện Thống Nhất đồng bộ thông tin lên cổng dữ liệu của Sở Y tế và trả kết quả khám sức khỏe cho người dân.

Những đóng góp của Zalo trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia đã được ghi nhận với nhiều giải thưởng ở nhiều cấp, từ chính quyền địa phương đến các bộ, ngành và giải thưởng cấp quốc gia.

Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành đã tặng bằng khen cho Zalo về công tác phối hợp triển khai chuyển đổi số, trong đó có Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (2024). Ở cấp quốc gia, giải pháp Zalo OA và Zalo Mini App được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025. Gần đây nhất, đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao bằng khen cho Zalo vì thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Với Zalo, những ghi nhận này là thước đo cho sự tin cậy mà các cơ quan quản lý và người dân tại 34 tỉnh, thành dành cho nền tảng.

"Hơn 20.600 kênh Zalo OA và 2.000 Zalo Mini App vận hành ổn định trên 34 tỉnh, thành không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là thành quả từ sự tin tưởng của các cơ quan quản lý và người dân dành cho một sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam. Đối với chúng tôi, việc nhìn thấy sản phẩm tạo ra những đóng góp thiết thực vào đời sống hàng ngày và chung tay vào sự phát triển của đất nước chính là sự khích lệ lớn để Zalo tiếp tục theo đuổi hành trình phát triển Internet thay đổi cuộc sống người Việt Nam” - bà Lê Thị Kim Xuyến cho biết thêm.