Hơn 20.400 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan phát hiện

Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, trong tháng 10-2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 46.449 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31-10, số thu đạt 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng). Cùng với đó, số thu hồi và xử lý nợ thuế lũy kế đến hết tháng 10 đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý rủi ro, từ ngày 15-9 đến 14-10, toàn ngành đã phân luồng 2.023.108 tờ khai hải quan. Trong đó, luồng xanh chiếm 71,66%, luồng vàng chiếm 26,28% và luồng đỏ chiếm 2,06%. Đến ngày 14-10, có 392 doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Cục Hải quan thông tin về kết quả công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11-2026

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy, từ ngày 15-9 đến 14-10, lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.466,8 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ và chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 20 vụ. Lũy kế từ ngày 15-12-2025 đến 14-10-2026, toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, cơ quan Hải quan chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 9 vụ với 8 đối tượng trong kỳ báo cáo, trong đó Hải quan chủ trì 5 vụ. Lũy kế từ ngày 15-12-2025 đến 14-10-2026, các lực lượng phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 297 đối tượng, trong đó Hải quan chủ trì 53 vụ. Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới 2.053 kg ma túy các loại, cùng nhiều viên ma túy và tang vật dạng lỏng.

Công tác kiểm tra sau thông quan cũng được đẩy mạnh. Từ ngày 15-9 đến 14-10, toàn ngành ban hành 178 quyết định kiểm tra, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 443,97 tỷ đồng, trong đó số tiền thực thu ngân sách là 420,78 tỷ đồng. Đến nay, cả nước có 74 doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 2 doanh nghiệp được công nhận mới trong kỳ.

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp qua các tuyến biên giới. Ảnh: Cục Hải quan

Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 3366/CT-CHQ ngày 16/1/2026; tăng cường kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi gian lận về mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Cục Hải quan cũng đặt mục tiêu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu, chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm giảm thời gian thông quan và chi phí tuân thủ. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cùng với đó, ngành Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm; chú trọng kiểm tra các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng. Việc phối hợp với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát cũng sẽ được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan tiếp tục chuẩn bị nguồn lực triển khai dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số ngay sau khi được phê duyệt; triển khai dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3. Đồng thời, thực hiện thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ, hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, bảo đảm các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn.