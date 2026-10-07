Hơn 20.000 trẻ em di cư đến châu Âu năm 2025 không có người đi kèm

Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 7/10, khoảng 31.100 trẻ em đến Bulgaria, Cyprus, Hy Lạp, Ý, Malta và Tây Ban Nha bằng đường bộ và đường biển trong năm 2025.

Dù tổng số trẻ em giảm 25% so với năm 2024, tỷ lệ trẻ em không có người đi kèm hoặc bị tách khỏi gia đình lại tăng mạnh, từ 51% lên 67%.

Tại Ý và Tây Ban Nha, tỷ lệ này lên tới 86%. Riêng Ý ghi nhận số trẻ em đến tăng 12%, trong đó nhiều em đến từ Ai Cập, Eritrea, Bangladesh và Somalia.

Hơn 20.000 trẻ em di cư đến châu Âu năm 2025 không có cha mẹ hoặc người giám hộ bên cạnh. Ảnh minh họa: UNICEF

Báo cáo cho rằng nghèo đói, xung đột và các mối nguy hiểm liên quan đến môi trường là những yếu tố thúc đẩy người dân thực hiện các hành trình di cư nguy hiểm. Khi những tuyến đường an toàn ngày càng bị thu hẹp, trẻ em có xu hướng phải phụ thuộc nhiều hơn vào những kẻ buôn lậu.

“Báo cáo cho thấy trẻ em dễ bị bạo lực và bóc lột như thế nào khi các tuyến đường an toàn bị hạn chế và phải dựa vào những kẻ buôn lậu”, Tổng Giám đốc IOM Amy Pope nói.

Bà kêu gọi các quốc gia châu Âu và những nước nằm dọc các tuyến di cư tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn lậu nhắm vào trẻ vị thành niên.

Một cuộc khảo sát với hơn 4.600 người từ 15 đến 24 tuổi di chuyển trên các tuyến Địa Trung Hải, Đại Tây Dương Tây Phi và Balkan phía Tây cho thấy gần một nửa từng trải qua bạo lực thể chất.

Nhiều người cho biết đã phải đối mặt với nhiều hình thức bạo lực, trong đó có tra tấn, bắt cóc tại các điểm trung chuyển và cửa khẩu biên giới. Một số trường hợp còn bị ép buộc lao động. Libya là địa điểm được nhắc đến nhiều nhất trong các lời kể về tình trạng lạm dụng.

Trên tuyến Đông Địa Trung Hải, khoảng 10% người được phỏng vấn cho biết từng bị dụ dỗ bằng những lời hứa giả về việc làm lương cao, hành trình an toàn hoặc giấy tờ đi lại hợp pháp.