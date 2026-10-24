Hơn 20.000 học sinh THPT miền Trung được chăm sóc sức khỏe tâm thần

Học sinh Trường THPT Ngô Quyền tương tác tại chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Trường THPT Ngô Quyền là điểm trường đầu tiên trong số 30 điểm trường THPT tham gia chuỗi chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT miền Trung năm 2027 của Trường Đại học Đông Á.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp chương trình được tổ chức. Qua 4 năm thực hiện, chương trình đã và đang đồng hành hơn 50.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung.

Chương trình năm 2027 diễn ra từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, dành cho hơn 20.000 học sinh ở các địa phương Đà Nẵng, Huế…

Học sinh được tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: NGỌC HÀ

Với chủ đề “Colors in mind: Mỗi sắc màu - Một câu chuyện”, chương trình hỗ trợ học sinh THPT phát triển khả năng thấu hiểu bản thân, biết nhận diện và thiết lập ranh giới an toàn cho tâm trí trước các thách thức trong thời đại số, chủ động chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết và từng bước định hình con đường nghề nghiệp phù hợp…