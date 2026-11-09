Hơn 20.000 di tích Việt Nam được đưa lên bản đồ số Vạn Tâm

Với bản đồ số hơn 20.000 điểm di tích trên cả nước cùng các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn Tâm hướng đến việc lưu giữ, lan tỏa giá trị văn hóa tâm linh Việt Nam và khuyến khích người trẻ chủ động khám phá di sản.

Số hóa hơn 20.000 điểm di tích trên cả nước

Vạn Tâm là ứng dụng công nghệ được phát triển với mục tiêu số hóa, lưu giữ và truyền thông các giá trị văn hóa tâm linh Việt Nam. Nền tảng được xây dựng bởi Đội ngũ Dự án Vạn Tâm, với sự bảo trợ của Vạn Thế Hưng Group.

Ứng dụng cung cấp bản đồ số với dữ liệu hơn 20.000 điểm di tích trên toàn quốc, gồm chùa, đền, đình, phủ, miếu, nghĩa trang liệt sĩ... Người dùng có thể tìm kiếm địa điểm theo loại hình, khoảng cách, đồng thời tra cứu thông tin về lịch sử, kiến trúc, lễ hội và hình ảnh liên quan.

Một trong những tính năng đáng chú ý là “Khắc Tâm”, cho phép người dùng check-in tại các di tích và lưu lại dấu ấn cá nhân. Công nghệ AI được tích hợp để hỗ trợ cá nhân hóa hình ảnh và nội dung con dấu.

Bên cạnh đó, tính năng “Dưỡng Tâm” sử dụng AI để gợi ý các nội dung như thiền, kinh văn, âm thanh thư giãn và tư liệu văn hóa truyền thống dựa trên nhu cầu, thói quen sử dụng. Ứng dụng cũng phát triển cộng đồng kết nối, giúp người dùng chia sẻ trải nghiệm, tương tác và tìm hiểu những địa điểm, nội dung cùng mối quan tâm.

Với giao diện tiếng Việt, lịch âm - dương tích hợp và khả năng sử dụng trên điện thoại thông minh, Vạn Tâm hướng tới việc đưa thông tin di tích đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Ứng dụng hiện được giới thiệu miễn phí trên App Store và Google Play.

Phát động chiến dịch 1 triệu đại sứ văn hóa Việt Nam

Không chỉ xây dựng nền tảng tra cứu, Vạn Tâm còn triển khai chiến dịch “1 triệu đại sứ văn hóa Việt Nam”, kêu gọi người dùng tham gia khám phá, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về di sản tại địa phương.

Theo định hướng của chiến dịch, mỗi người có thể trở thành một đại sứ thông qua những hoạt động đơn giản như ghi lại hình ảnh, viết cảm nhận sau chuyến tham quan hoặc chia sẻ góc nhìn về kiến trúc, tín ngưỡng và các giá trị văn hóa tại di tích. Những nội dung này được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn tư liệu do cộng đồng cùng xây dựng, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm hơn đến di sản quê hương.

Hoạt động mở đầu chiến dịch là cuộc thi “Dấu chân di sản”. Người tham gia có thể gửi bài viết, bộ ảnh, video ngắn hoặc các sản phẩm sáng tạo ghi lại hành trình khám phá di tích. Các tác phẩm được đánh giá dựa trên tính chân thực, chiều sâu cảm xúc, giá trị lan tỏa và sự sáng tạo.

Theo thông tin từ dự án, sau 5 ngày phát động, cuộc thi ghi nhận gần 5.000 lượt đăng ký trở thành đại sứ và gần 1.000 người trẻ đăng ký tham gia dự án. Ban tổ chức dự kiến tổ chức lễ trao giải kết hợp triển lãm ảnh Top 20 thí sinh trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, với quy mô hơn 3.000 người tham dự.

Đưa di sản đến gần hơn với người trẻ

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được mở rộng trong lĩnh vực văn hóa, việc ứng dụng công nghệ để lưu trữ, giới thiệu và kết nối cộng đồng với di sản đang trở thành một hướng tiếp cận đáng chú ý.

Thông qua bản đồ số, dữ liệu di tích và các tính năng tương tác, Vạn Tâm hướng tới việc giúp người dùng tiếp cận thông tin văn hóa thuận tiện hơn, đồng thời khuyến khích trải nghiệm thực tế tại các địa điểm di sản.

Đặc biệt, chiến dịch 1 triệu đại sứ văn hóa Việt Nam và cuộc thi “Dấu chân di sản” đặt trọng tâm vào sự tham gia của cộng đồng. Mỗi hình ảnh, câu chuyện và trải nghiệm được chia sẻ có thể trở thành một cách lưu giữ ký ức văn hóa, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ tiếp nối.

Thông qua nền tảng công nghệ và các hoạt động cộng đồng, dự án kỳ vọng tạo thêm một kênh kết nối giữa di sản với đời sống hiện đại, để văn hóa không chỉ được lưu giữ trong tư liệu mà còn tiếp tục hiện diện trong trải nghiệm của mỗi người.