Hơn 2 triệu xe máy bán ra sau 9 tháng: Vì sao xe xăng vẫn 'vững chân' trước làn sóng điện hóa?

Bệ đỡ của xe máy xăng

Thị trường xe máy Việt Nam trong năm 2026 đang trải qua giai đoạn biến động cấu trúc sâu sắc dưới tác động của xu hướng điện hóa giao thông. Tuy nhiên, trái với dự báo về một sự sụt giảm nhanh chóng của xe động cơ đốt trong, báo cáo tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán hàng cộng dồn của các thành viên VAMM gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki đã đạt mốc 2.054.213 xe.

Xe máy xăng vẫn đang chiếm thị phần không nhỏ tại Việt Nam.

Cụ thể, sau khi trải qua quý đầu năm với 729.121 xe bán ra (tăng 8,3%) và quý hai ghi nhận 638.431 xe (tăng 4,4%), thị trường tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong quý ba với 686.661 xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này minh chứng rằng xe máy xăng không hề đánh mất vị thế mà vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định trên quy mô lớn.

Đóng vai trò là lực lượng áp đảo chi phối toàn bộ nhịp đập của nhóm VAMM, Honda Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn khi chiếm khoảng 86% thị phần toàn hiệp hội. Sức mạnh của thương hiệu này đến từ danh mục sản phẩm phủ kín mọi ngóc ngách của thị trường, từ các dòng xe phổ thông như Wave Alpha, Wave RSX, Future cho đến các dòng xe tay ga quốc dân như Vision, LEAD, Air Blade, SH hay các phân khúc xe côn tay thể thao như Winner.

Riêng trong tháng 9 năm 2026, chỉ tính riêng doanh số bán lẻ của Honda Việt Nam đã đạt 210.983 xe, tăng trưởng ấn tượng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế qua nửa đầu năm tài chính 2026 đến 2027 tính từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026, hãng đã tiêu thụ tới 1.073.088 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm tài chính trước. Sự thống trị này cho thấy các dòng xe xăng truyền thống vẫn sở hữu một nền tảng khách hàng trung thành khổng lồ, được vun đắp qua nhiều thập kỷ gắn bó với đời sống kinh tế xã hội của người dân.

Sự vững vàng của xe máy xăng trước làn sóng điện hóa không phải là sự ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ những lợi thế thực tiễn chưa thể thay thế trong ngắn hạn. Yếu tố cốt lõi đầu tiên nằm ở hạ tầng năng lượng và tính linh hoạt trong quá trình vận hành.

Trong khi hạ tầng các trạm sạc điện công cộng cho xe hai bánh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa thể phủ sóng đồng bộ đến từng ngóc ngách của các vùng nông thôn hay miền núi, xe máy xăng mang lại sự tiện lợi tuyệt đối nhờ khả năng tiếp nhiên liệu tức chỉ trong chưa đầy hai phút tại hệ thống hàng vạn cây xăng trải dài từ thành thị đến vùng sâu vùng xa. Người sử dụng hoàn toàn không phải bận tâm về dung lượng pin, thời gian chờ sạc hay sự suy giảm hiệu suất của nguồn điện khi di chuyển đường dài dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, mạng lưới phân phối, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng dày đặc khắp toàn quốc của các hãng xe truyền thống tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ cực kỳ vững chắc. Bất kỳ hỏng hóc kỹ thuật nào của xe máy xăng cũng có thể được xử lý nhanh chóng với chi phí phụ tùng bình dân tại hàng chục ngàn cửa hàng sửa chữa tư nhân ven đường, điều mà mạng lưới bảo dưỡng của xe điện chưa thể vươn tới ở cùng mức độ phổ cập.

Thêm vào đó, danh mục sản phẩm của các thành viên VAMM cực kỳ đa dạng, đáp ứng chính xác từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng. Xe số phổ thông phục vụ tối ưu cho đối tượng lao động cần sự bền bỉ, tiết kiệm chi phí; xe tay ga mang lại sự tiện nghi, cốp chứa đồ lớn và sự thoải mái cho giao thông đô thị; trong khi các dòng xe côn tay, xe thể thao và mô tô phân khối lớn lại thỏa mãn đam mê tốc độ và cá tính của giới trẻ. Sự phân hóa rõ rệt này giúp xe máy xăng thích ứng hoàn hảo với mọi biên độ thu nhập và mục đích sử dụng của xã hội.

Xu hướng dịch chuyển song hành

Tuy nhiên, bức tranh thị trường phương tiện hai bánh tại Việt Nam không còn là sân chơi độc quyền của động cơ đốt trong khi áp lực từ xe máy điện đang ngày càng hiển hiện rõ nét. Sự trỗi dậy của các thương hiệu xe điện, tiêu biểu như VinFast với những con số tăng trưởng mạnh trên quy mô toàn cầu và nội địa, đang tạo ra một lực hút đáng kể đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi tại các đô thị lớn.

Báo cáo tài chính quý gần nhất của VinFast ghi nhận hãng đã bàn giao tới 286.039 xe máy điện và xe đạp điện chỉ trong một quý, tăng trưởng đột phá 100% so với quý trước và 311% so với cùng kỳ năm trước.

Sức ép cạnh tranh này đã buộc các thành viên VAMM không thể đứng ngoài cuộc chơi điện hóa. Bản thân danh mục sản phẩm của các hãng lớn bắt đầu xuất hiện những cái tên thuần điện như dòng xe NEO'S của Yamaha hay các mẫu ICON e:, CUV e: và UC3 của Honda. Dù vậy, các dòng xe điện hiện vẫn chưa thể ngay lập tức lật đổ ngôi vương của xe xăng về mặt tổng sản lượng tiêu thụ.

Cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng thống kê doanh số hơn 2,05 triệu xe của VAMM sau chín tháng đầu năm mới chỉ phản ánh một phần bức tranh của thị trường, bởi con số này chưa bao gồm lượng xe bán ra từ các thương hiệu ngoài hiệp hội như VinFast, Yadea hay các hãng xe điện nhập khẩu khác. Dù vậy, quy mô tiêu thụ khổng lồ của nhóm xe xăng vẫn là minh chứng cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực xe hai bánh sẽ không diễn ra theo kiểu "một mất một còn" mà là một tiến trình dịch chuyển song hành kéo dài.

Sự tăng trưởng của xe điện diễn ra trong bối cảnh doanh số xe xăng năm 2025 của VAMM suy giảm xuống còn 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024. Làn sóng điện hóa không còn là thử nghiệm đô thị đơn thuần mà đang trở thành chiến dịch công phá trực diện vào dải sản phẩm cốt lõi của các tập đoàn xe Nhật Bản và Đài Loan.

Đòn tấn công hiệu quả nhất của khối xe máy điện diễn ra tại phân khúc giao vận công nghệ và vận tải chặng cuối. Với tần suất di chuyển 120 - 200 km mỗi ngày, các đội xe như Xanh SM Bike cùng lực lượng tài xế Grab, Be, ShopeeFood đặc biệt nhạy cảm với bài toán chi phí sở hữu toàn bộ. Dòng xe VinFast Evo - mẫu xe máy điện bán chạy nhất thị trường năm 2025 với tổng doanh số tích lũy vượt mốc 250.000 chiếc - cùng các mẫu xe thế hệ mới như Feliz II, Viper hay giải pháp đổi pin của Selex Motors đã hoàn toàn đè bẹp xe xăng về mặt kinh tế.

Chi phí nhiên liệu của xe điện chỉ dao động từ 12.000 đến 18.000 đồng cho 100 km tuỳ từng dòng xe, rẻ bằng 1/3 so với mức 45.000 đến 60.000 đồng của xe xăng. Kết hợp với việc tiết kiệm 60% chi phí bảo dưỡng cơ khí và mạng lưới trạm đổi pin phủ rộng hàng chục nghìn tủ trên toàn quốc, xe điện giúp tài xế tối ưu hóa thu nhập ròng, giáng đòn nặng nề lên doanh số của những cái tên quen thuộc như Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius.

Ở phân khúc cá nhân, khối xe máy điện hiện đã phá vỡ "pháo đài" xe xăng bằng cách thâu tóm lực lượng người tiêu dùng tương lai. Khung pháp lý hiện hành quy định xe máy điện công suất dưới 4 kW, vận tốc tối đa 50 km/h là xe gắn máy, không yêu cầu bằng lái A1 đã tạo ra lợi thế tuyệt đối cho các mẫu xe học sinh như VinFast Amio, Evo Grand Lite hay Yadea Ossy.

Trong tầm giá từ 18 đến 22 triệu đồng, xe máy điện được trang bị pin Lithium-ion hoặc LFP bền bỉ, cốp lớn, định vị GPS và một số phiên bản xe điện trang bị ứng dụng quản lý thông minh khác. Việc sở hữu một chiếc xe máy điện thời trang, tích hợp công nghệ số dần trở thành chuẩn mực mới của Gen Z, khiến các dòng xe tay ga bình dân chạy xăng từng bước mất đi sức hút đối với tệp khách hàng trẻ.

Cơ cấu thị trường càng đảo chiều nhanh chóng nhờ bệ phóng từ chính sách xanh hóa đô thị và sự tham gia cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu lớn.

Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải kết hợp với đề án thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội và TP.HCM giai đoạn 2025–2026 đã tạo tâm lý e ngại cho người mua xe xăng. Cùng lúc đó, các nhà sản xuất xe điện tăng tốc đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Thương hiệu Yadea đã khánh thành nhà máy thông minh 100 triệu USD tại Bắc Ninh với công suất 1 triệu xe/năm, đồng thời tung ra các mẫu xe chiến lược như Osta và Velax để đua tranh ở phân khúc cao cấp. Trong khi đó, thương hiệu nội địa VinFast thiết lập vị thế dẫn đầu tuyệt đối với doanh số kỷ lục 406.453 xe điện bán ra riêng trong năm 2025, chiếm thị phần số một Việt Nam và vẫn đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Bước sang giai đoạn nửa cuối năm 2026, thị trường xe hai bánh Việt Nam không còn là một cuộc cạnh tranh thương mại thông thường mà đã chính thức bước vào tiến trình tái cấu trúc cấu trúc toàn diện. Dù xe động cơ đốt trong vẫn duy trì được quy mô doanh số nhờ bệ đỡ thói quen và hạ tầng hiện hữu, vết rạn nứt thị phần đang dần lan rộng trên mọi phân khúc, từ xe dịch vụ, phương tiện của học sinh cho đến dòng tay ga đô thị quen thuộc.

Khi tầm nhìn chiến lược dịch chuyển mạnh mẽ hướng tới giai đoạn 2026–2030, ngai vàng thống trị sẽ không còn chỗ cho những tên tuổi bám víu vào di sản động cơ đốt trong lâu đời, mà sẽ gọi tên những doanh nghiệp tiên phong làm chủ công nghệ pin tiên tiến, phần mềm kết nối thông minh và hệ sinh thái năng lượng xanh, qua đó định hình lại hoàn toàn trật tự của ngành công nghiệp phương tiện hai bánh trong kỷ nguyên mới.