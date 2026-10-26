Hơn 2 năm sau ly hôn, tôi mới biết vì sao vợ cũ âm thầm rời bỏ mình
Sau gần 10 năm chung sống và cùng nhau trải qua hành trình điều trị hiếm muộn, vợ cũ bất ngờ đòi ly hôn rồi cắt đứt liên lạc. Tôi đã mang theo nỗi oán trách cô ấy suốt nhiều năm, cho đến ngày mẹ vợ cũ tiết lộ bí mật khiến tôi không biết nên trách hay thương cô ấy nhiều hơn.
* Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.
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