Hơn 2 giờ truy xét, bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy

Theo nội dung vụ việc, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 08/10/2026, Công an phường Tân Định tiếp nhận trình báo của anh Hồ Trung Dương (SN 1993), về việc bị mất trộm chiếc xe Wave BS: 29K1-567.81. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra Công an phường Tân Định đã nhanh chóng đưa bị hại đến xác định địa điểm xảy ra vụ việc tại 93 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, đồng thời tổ chức rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực.

Qua trích xuất camera, lực lượng Công an xác định chiếc xe máy bị lấy trộm vào khoảng 08 giờ 46 phút cùng ngày. Hình ảnh ghi nhận một nam thanh niên có dáng người gầy, da ngăm, đi bộ đến khu vực chiếc xe máy. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, đối tượng đã tiếp cận, nhanh chóng lấy cắp phương tiện rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Võ Bảy bị Công an bắt giữ cùng tang vật

Từ những thông tin ban đầu, Công an phường Tân Định đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét, đồng thời phối hợp lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự CATP xác định hướng di chuyển của phương tiện và đối tượng qua hệ thống camera.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng nghi thực hiện hành vi trộm cắp tại khu vực đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TPHCM; đồng thời thu hồi chiếc xe máy bị mất. Đối tượng được xác định là Võ Bảy (SN 1973, ngụ xã Xuân An, tỉnh Gia Lai), hiện sống lang thang, không có nơi ở ổn định. Đối tượng cùng tang vật sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Tân Định để tiếp tục đấu tranh, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật...

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì sự bình yên của Nhân dân, chỉ trong khoảng 2 giờ 30 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an đã lần theo dấu vết, xác định hướng di chuyển, bắt giữ đối tượng gây án, kịp thời thu hồi tài sản. Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm và quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Định trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp giữa Công an cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ CATP.

Qua vụ việc trên, Công an phường Tân Định khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản; khi để xe phải khóa cổ, khóa càng, đồng thời sử dụng thêm thiết bị chống trộm. Đặc biệt, người dân cần ưu tiên gửi xe tại những nơi có người trông coi. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để đơn vị kịp thời vào cuộc xử lý.