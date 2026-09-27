Hơn 2.900 hộ gia đình ở Campuchia phải sơ tán vì lũ lụt

Người dân sơ tán khỏi các khu vực ngập lụt ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Soth Kim Kolmony cho biết mực nước dâng cao đã làm ngập 24.505 ngôi nhà, đồng thời làm hư hại 12.551 hécta lúa. Ông cho hay đợt lũ hiện tại chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ.

Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết có thể phải mất vài ngày nữa công tác cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng mới được triển khai vì dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9. Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia cho biết nước này đang hứng chịu mưa trên diện rộng, kèm theo dông lốc và gió mạnh do ảnh hưởng của các các cơn bão. Bộ này khuyến cáo người dân cần thận trọng trong thời gian xảy ra mưa, dông và gió mạnh, đặc biệt là khi di chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy.

Campuchia thường xuyên đối mặt với tình trạng lũ quét theo mùa trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 10.

Tại nước láng giềng Thái Lan, tính đến hết ngày 26/9, thủ đô Bangkok ghi nhận lượng mưa gần 300 mm trong vòng 48 giờ, gây ngập úng nghiêm trọng và buộc chính quyền thành phố ban bố vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đến ngày 27/9, nước lũ đã rút tại một số khu vực ở Bangkok sau khi mưa tạm ngớt. Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) cho biết mưa đã giảm và chỉ còn mây rải rác, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác ứng phó với ngập úng. Giới chức hy vọng tình trạng ngập lụt sẽ dần giảm nếu không tiếp tục có mưa. Chính quyền Bangkok cho biết đã sơ tán khoảng 4.200 người đến 233 điểm tạm trú.