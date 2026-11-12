Hơn 2,85 triệu người dân Lâm Đồng đã được khám sức khỏe miễn phí

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, tính đến 17 giờ ngày 11/11/2026, toàn tỉnh có 2.858.370 người đã được khám sức khỏe, đạt 81,9% dân số và 93,6% trong tổng số 3.054.631 người thuộc diện phải khám. Sau 42 ngày triển khai “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, toàn tỉnh đã khám được khoảng 985.000 người, bình quân 24.000 người mỗi ngày.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thanh Huynh thông tin về cách tra cứu, cập nhật thông tin dữ liệu khám sức khỏe trên hệ thống

Công tác khám sức khỏe cho học sinh đạt kết quả tích cực với tỷ lệ trẻ em tại các cơ sở mầm non được kiểm tra sức khỏe đạt 99,9%; học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông đạt 100%.

Đối với người lao động, toàn tỉnh đã khám cho 244.187/256.060 người, đạt 95,4%. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước đạt 98,5%; người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị tư nhân đạt 93,8%.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên trao đổi về tình hình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Thời gian qua, ngành y tế đã tăng cường nhân lực, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp với các địa phương tổ chức khám cả ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật. Các địa phương huy động hệ thống chính trị, tổ dân phố, đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động người dân; bố trí địa điểm và lịch khám thuận lợi.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang chậm dần do số người chưa khám còn ít, dân cư biến động, nhiều người đi làm ăn xa hoặc không có mặt tại địa phương. Một số khu dân cư xa, biệt lập, giao thông khó khăn, không có internet cũng gây trở ngại cho việc tổ chức các đoàn khám.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và lực lượng y tế trong triển khai chiến dịch.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; khẩn trương rà soát, cập nhật chính xác số liệu dân cư, tránh sai lệch, bỏ sót đối tượng; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám, bố trí thời gian và địa điểm phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân. Trong đó, cần phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố, cụm dân cư trong việc thông tin, vận động đến từng hộ gia đình.

Ngành y tế tập trung huy động, điều phối nhân lực, tăng cường hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ tối đa các địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn