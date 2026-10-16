Hơn 2,72 triệu đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: CP

Sáng 16/10,Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối đến 40.074 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị… với 2.725.200 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Lương Cường, Nguyễn Minh Triết (điểm cầu TPHCM), Trương Tấn Sang (điểm cầu Tây Ninh); Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân (điểm cầu Vĩnh Long); Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: CP

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới;

Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh;

Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững;

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.