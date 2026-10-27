Hơn 2.700 phần mộ liệt sĩ ở Bắc Ninh đã được khai quật, lấy mẫu

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Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, nhiều thế hệ thanh niên thành phố Bắc Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện nay, thành phố đang quản lý 37.212 hồ sơ liệt sĩ. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Triển khai công tác lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tri Phương (xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: bacninh.gov.vn

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thành phố đã sớm thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (diễn ra chiều 26/10), tính đến ngày 15/9, thành phố đã hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu đối với 2.758 phần mộ tại 215 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 92 xã, phường, sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Qua đó, lực lượng chức năng thu nhận được 2.147 mẫu hài cốt liệt sĩ; 611 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Toàn bộ mẫu thu nhận đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định.

Cùng với đó, thành phố đã thu nhận mẫu ADN của 11.814 thân nhân liệt sĩ, đạt 90,82% số lượng đăng ký; tiếp nhận, di chuyển 24 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh ngoài về địa phương.

Công tác rà soát, xác minh nguồn tin, kết nối hồ sơ và số hóa thông tin phần mộ được triển khai thường xuyên, tạo cơ sở phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 1, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thành phố Bắc Ninh đạt được, góp phần tích cực vào kết quả chung của Quân khu.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng BCĐ Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” diễn ra chiều 26/10.Ảnh: bacninh.gov.vn

Nhấn mạnh Bắc Ninh là một trong hai địa phương có số lượng liệt sĩ lớn nhất Quân khu 1, Thiếu tướng Dương Văn Quang đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Trong thời gian triển khai chiến dịch, cần tập trung cao độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, gắn với kết quả cụ thể.

Thành phố cần đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng kết luận địa bàn; thực hiện tìm kiếm, quy tập đúng quy định, bảo đảm an toàn và giữ nguyên trạng hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, khẩn trương chuẩn hóa, số hóa 100% hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, kết nối đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và Đề án 06.

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