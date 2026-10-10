Hơn 2.700 người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyển đổi số xã Thăng An

Xã Thăng An trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2026”. Ảnh: HỒNG NĂM

Cuộc thi được chia thành 2 khối: khối cơ quan nhà nước và khối thôn với hơn 2.700 người tham gia, trong đó có 660 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Người thi đăng nhập đường link cuộc thi để trả lời bộ 20 câu hỏi mỗi lượt thi.

Nội dung cuộc thi tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách hành chính, chính quyền số, xã hội số, công dân số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và ứng dụng VNeID; thanh toán số, chữ ký số cùng các kỹ năng, tiện ích số phục vụ đời sống người dân.

Đánh giá cuộc thi, lãnh đạo xã cho rằng, dù lần đầu tiên tổ chức theo hình thức trực tuyến trên quy mô toàn xã, cuộc thi nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ và nhân dân, cho thấy nhận thức về chuyển đổi số đã có chuyển biến rõ nét.

Cuộc thi không chỉ giúp người dự thi kiểm tra kiến thức mà còn tích lũy thêm hiểu biết, kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thiết thực vào công việc cũng như cuộc sống.

Trao giải Nhất khối thôn cho ông Nguyễn Tấn Tám (thôn Lạc Câu, xã Thăng An). Ảnh: HỒNG NĂM

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 22 giải cá nhân và 5 giải tập thể cho các đơn vị, thí sinh có kết quả dự thi xuất sắc.

Dịp này, UBND xã Thăng An phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam. Địa phương kêu gọi mỗi cán bộ, công chức cần tiên phong ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày; mỗi người dân trở thành một công dân số tích cực, biết sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả để tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích số.