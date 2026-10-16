Hơn 2,7 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số để phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (hàng đầu, ngoài cùng, bên phải) cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại điểm cầu Công an thành phố Đà Nẵng, các đồng chí Phó giám đốc gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đại tá Võ Thị Trinh và Thượng tá Nguyễn Kim Trung chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Theo chương trình, các đại biểu tham dự Hội nghị nghe quán triệt các chuyên đề quan trọng, gồm: "Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới"; "Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; “Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; "Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh"; "Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững"; "Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027".

Các đồng chí Phó giám đốc Công an thành phố (hàng đầu) dự hội nghị tại điểm cầu CATP

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung nghị quyết, kết luận, quy định thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết sẽ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Công Hạnh