Hơn 2,7 triệu cán bộ, đảng viên dự hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Media Quochoi

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự tại điểm cầu phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Tây Ninh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Media Quochoi

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến trên 40 nghìn điểm cầu trong cả nước là các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở trên cả nước với hơn 2,72 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội nghị được phát trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số để nhân dân cả nước theo dõi.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...

Điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Mở đầu hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã quán triệt những nội dung cốt lõi của 3 Nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt các Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Cụ thể, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Nghị quyết lần này kế thừa những quan điểm, nguyên tắc cơ bản đã được khẳng định qua các nhiệm kỳ, đồng thời phát triển tư duy xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 4 định hướng trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, 6 nội dung cốt lõi gồm: Thứ nhất, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, coi đây là yêu cầu thường xuyên, xuất phát từ chính nhu cầu phát triển của Đảng. Đây là tư tưởng rất quan trọng của Nghị quyết. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ được đặt ra khi có hạn chế, khuyết điểm hoặc khi xuất hiện những vấn đề phức tạp mà phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, quản lý Đảng chặt chẽ, nghiêm minh. Điểm cần chú ý là không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm đã xảy ra mà phải coi trọng hơn việc xây dựng tổ chức, hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; chủ động nhận diện nguy cơ, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc.

Thứ ba, xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh; đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương và sự thống nhất giữa lời nói với việc làm. Đây là yêu cầu có ý nghĩa nền tảng đối với việc củng cố bản chất, uy tín và sức chiến đấu của Đảng.

Thứ tư, xây dựng Đảng phải thực sự dựa vào nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Thứ năm, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả phát triển đất nước; lấy kết quả thực tiễn làm thước đo quan trọng.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng, coi đây là phương thức quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn và quản lý Đảng trong giai đoạn mới.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, có thể khái quát tư tưởng xuyên suốt của nghị quyết là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ nhằm làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải làm cho Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, có đường lối, chủ trương đúng là điều kiện tiên quyết nhưng để chủ trương đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả thực tế, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng có vai trò rất quan trọng. Nghị quyết kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XIII, đồng thời đặt ra yêu cầu mới phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh Quang Thái

Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 3 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung vào 5 nội dung cốt lõi. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay; phát huy vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, đổi mới phân công, phân cấp, phân quyền theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với kiểm soát quyền lực; bảo đảm nhiệm vụ được giao đi đôi với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Nghị quyết yêu cầu đổi mới căn bản việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chủ trương, quyết sách; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và kết quả cần đạt được. Công tác kiểm tra, giám sát cần chuyển mạnh theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, đồng hành với quá trình tổ chức thực hiện; kết hợp xử lý vi phạm với hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo trên cơ sở nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, dự báo, ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy được người có tài, có đức

Quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15-10-2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 3 khâu đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, với những mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung ương. Ảnh Quang Thái

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã làm rõ 5 nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 30-NQ/TW.

Thứ nhất, đổi mới tư duy về công tác cán bộ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ; không bố trí công việc theo con người hiện có.

Thứ hai, đổi mới thực chất việc đánh giá cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu.

Thứ ba, đổi mới cơ chế phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn và sử dụng cán bộ theo hướng rộng mở, thực chất hơn; đặc biệt coi trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài.

Thứ tư, tạo động lực để cán bộ cống hiến, khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; đồng thời hoàn thiện thể chế và ứng dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao tính khách quan, minh bạch.

“Có thể khái quát tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 30-NQ/TW là: Đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu nhiệm vụ, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy được người có tài, có đức; khuyến khích, bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và kịp thời thay thế người không đáp ứng yêu cầu”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, 3 nghị quyết nêu trên không phải là 3 nghị quyết riêng lẻ, mà là 3 bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tạo nền tảng vững chắc; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện. 3 nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, 3 nghị quyết của Trung ương có nội dung rất quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị nhưng nghị quyết dù đúng đắn, đầy đủ đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tạo ra những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Vì vậy, cùng với việc ban hành 3 nghị quyết, Bộ Chính trị đã xây dựng Chương trình hành động chung để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất. Chương trình hành động của Bộ Chính trị xác định 5 nhóm nhiệm vụ chung, 3 nhóm nhiệm vụ đặc thù, với tổng số 39 nhiệm vụ, trong đó có 26 nhiệm vụ xác định thời hạn hoàn thành và 13 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày Quy định số 224-QĐ/TW tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trên cơ sở bám sát Điều lệ Đảng, bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn qua 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, với nội hàm rộng hơn, bám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Quy định số 224-QĐ/TW được xây dựng trên 5 quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng. Trong đó, đổi mới tư duy, chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước, mở rộng sự tham gia của đảng viên trong khu vực công.

Bên cạnh đó, chuyển từ tư duy chủ yếu “được làm/không được làm” sang “được làm - được làm có điều kiện, có kiểm soát - không được làm”, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích…

Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, quy định gồm 3 chương với 14 điều, Ban Bí thư sẽ hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai thực hiện; Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa quy định này.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của quy định là khuyến khích đảng viên phát huy năng lực, tham gia đầu tư kinh doanh hợp pháp, làm giàu chính đáng, đóng góp cho xã hội; đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật, không lợi dụng tư cách đảng viên hoặc quyền lực công để vụ lợi, chủ động kiểm soát xung đột lợi ích và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Thu hút, trọng dụng nhân tài phục vụ phát triển đất nước

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Chuyên đề 5 về Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà quán triệt nội dung Kết luận số 105-KL/TW. Ảnh Quang Thái

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách về nhân tài từng bước được hoàn thiện. Từ năm 2018 đến nay, khu vực công đã thu hút, tuyển dụng hơn 1.500 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ. Tuy nhiên, công tác nhân tài còn những hạn chế như nhận thức chưa thống nhất, chính sách thiếu đồng bộ, thiếu liên thông giữa khu vực công và tư, trong nước và nước ngoài; việc phát hiện, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng nhân tài chưa tương xứng.

Kết luận số 105-KL/TW xác định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược. Công tác thu hút, trọng dụng nhân tài phải gắn với chiến lược phát triển đất nước, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; đổi mới quản trị theo hướng lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo.

Đến năm 2030, phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia ở cả khu vực công và tư; hình thành hệ sinh thái nhân tài mở, liên thông, hội nhập và thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về chỉ số này.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Kết luận số 105-KL/TW nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới phát hiện, lựa chọn, sử dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ, kết quả; chủ động tạo nguồn, phát triển tài năng trẻ; xây dựng văn hóa trọng dụng người thực tài và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là căn bản, lâu dài; quyền tự chủ, nguồn lực và điều kiện làm việc phải gắn với trách nhiệm, năng lực, phẩm chất, uy tín và giá trị sản phẩm của nhân tài. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường nơi người tài được tôn trọng, trao cơ hội và yên tâm cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tạo đà, tạo thế, tạo lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026 đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật, thể hiện ở 7 nhóm kết quả chủ yếu. Trong đó, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới… Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 3.055,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Bên cạnh đó, thể chế, pháp luật được tập trung hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết số 66 NQ/TW của Trung ương; cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Kết cấu hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét, mở rộng không gian phát triển. Hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước tiến mới theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; bảo đảm tiến độ 1.932/2.011 nhiệm vụ, đạt 96,1%; triển khai “100 ngày cao điểm” xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số; ban hành danh mục công nghệ chiến lược. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2026 ước khoảng 14,5%, đạt mục tiêu đề ra…

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát của năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn…

Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, trong đó: Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%; đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế. Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên…

Báo Hànộimới tiếp tục cập nhật thông tin hội nghị.