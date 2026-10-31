Hơn 2.600 bán tải Toyota Hilux tại Việt Nam gặp lỗi phần mềm

Trên website chính thức, Toyota Việt Nam đăng tải thông báo về đợt triệu hồi đối với 2.616 xe bán tải Toyota Hilux để cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Các xe này sản xuất trong giai đoạn từ ngày 20/10/2025 đến ngày 22/4/2026.

Trong nội dung thông báo, Toyota Việt Nam cho biết các xe Hilux thuộc diện ảnh hưởng có chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi tắt khóa điện để hỗ trợ người sử dụng di chuyển sau khi rời xe.

Do lỗi của phần mềm điều khiển điện thân xe, chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng đèn pha không được kích hoạt.

Đại lý Toyota sẽ gửi thông báo đến các khách hàng sở hữu bán tải Toyota Hilux thuộc diện ảnh hưởng để mời mang xe đến kiểm tra.

Dựa vào kết quả kiểm tra, các xe Toyota Hilux thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe hoàn toàn miễn phí. Thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật dự kiến khoảng 0,9 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình nhanh chóng mang xe tới các đại lý trên toàn quốc để được kiểm tra và cập nhật.

Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Toyota Hilux nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux vừa được giới thiệu thế hệ mới tại Việt Nam hồi đầu năm. Xe chuyển sang sử dụng động cơ diesel 2.8L làm tiêu chuẩn, có 3 phiên bản với giá bán dao động 632-903 triệu đồng.

Trong phân khúc bán tải hiện tại, Toyota Hilux tạm thời là cái tên bán chạy thứ nhì với 5.687 xe sau 9 tháng. Theo báo cáo của VAMA, Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu với 9.835 xe, còn doanh số cùng kỳ của Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max lần lượt 3.524 xe và 508 xe.

Bán tải VinFast VF Wild với hệ truyền động điện phạm vi mở rộng đã mở bán với giá khởi điểm 860 triệu đồng, tuy nhiên chưa chính thức bàn giao. Hãng xe Việt cho biết VF Wild nhận được gần 11.000 đơn đặt cọc trong 2 tuần đầu tiên.