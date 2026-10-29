Hơn 2.500 vận động viên tranh tài 18 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy thực hiện nghi thức thắp lửa Đại hội. Ảnh: Thảo Châu

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thảo Châu

Đại hội được tổ chức theo 2 giai đoạn với tổng cộng 18 môn thi đấu, thu hút 2.500 vận động viên tham gia. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành 12 môn thi đấu; giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 với 6 môn thi đấu còn lại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là ngày hội biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết và phong trào rèn luyện Thể dục thể thao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tranh tài; phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc cho thể thao tỉnh nhà và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, năm 2026.

Tỉnh Lào Cai hiện duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ thể thao, tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt trên 40%. Nhiều môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được gìn giữ, phát huy, làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở.

Song song với đó, thể thao thành tích cao tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế của Lào Cai tại các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Rước cờ Tổ quốc tại Đại hội. Ảnh: Thảo Châu

Các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài Đại hội. Ảnh: Quốc Hồng

Tại buổi Lễ khai mạc, sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề "Thể thao Lào Cai - Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai" đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Với các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng sân khấu, chương trình nghệ thuật đã truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, niềm đam mê thể thao và khát vọng phát triển của con người Lào Cai.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I là nơi giao lưu, tranh tài của các vận động viên, qua đó phát hiện những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao của địa phương. Đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kỳ vọng thành công của đại hội sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tiếp tục lan tỏa sâu rộng tới từng cơ quan, trường học, tổ dân phố, thôn bản và mỗi gia đình.

Qua đó, góp phần bồi dưỡng con người Lào Cai "giàu có về trí tuệ, cường tráng về thể lực, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn", chung sức xây dựng địa phương phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Thảo Châu