Camera AI tại Hà Nội phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh minh họa

104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h

Trong đó, có gần 1.230 trường hợp chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h; hơn 1.220 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h.

104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20km/h đến 35km/h và một trường hợp chạy quá tốc độ trên 35km/h.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), từ ngày 1/11-25/11, thông qua hệ thống camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.555 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Nhiều lỗi vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera AI tại Hà Nội

Ngoài các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI tại Hà Nội còn phát hiện 77 trường hợp tài xế điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Các hành vi vi phạm được hệ thống camera AI liên tục ghi nhận, làm căn cứ để lực lượng cảnh sát giao thông xác minh, xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo chạy quá tốc độ là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Khi phương tiện di chuyển với tốc độ càng cao, thời gian để người điều khiển quan sát, nhận diện và xử lý các tình huống bất ngờ càng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, tốc độ cao cũng khiến quãng đường phanh kéo dài, lực va chạm mạnh hơn và làm gia tăng mức độ thương tích nếu xảy ra tai nạn.

Chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát phương tiện cũng có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.