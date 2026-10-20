Hơn 2.500 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tham dự khóa tu An lạc tại chùa Quảng Luận (TP.Hải Phòng)

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Khang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Ni trưởng Thích Đàm Bích, trụ trì chùa Linh Ứng (tỉnh Ninh Bình); cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Quảng Nghĩa, Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã khái quát quá trình hình thành, phát triển của Đạo tràng Pháp Hoa và nhấn mạnh, khóa tu là dịp để Phật tử trở về nương tựa Tam bảo, tinh tiến tu học, thực hành giáo pháp, vun bồi phúc đức, trưởng dưỡng tâm từ bi và trí tuệ; góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các đạo tràng.

Đại đức Thích Quảng Nghĩa phát biểu khai mạc

Đại đức cũng bày tỏ lòng tri ân chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và Ban Lãnh đạo Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã quan tâm, hỗ trợ tổ chức khóa tu. Đặc biệt, sự hiện diện của hơn 2.500 hành giả Pháp Hoa là niềm hoan hỷ lớn, ghi dấu số lượng Phật tử tham dự đông nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

Đại diện Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, Phật tử Pháp Thiện Thịnh báo cáo quá trình tu học và hoạt động của đạo tràng. Theo đó, hiện có 46 đạo tràng cơ sở tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc; tiếp nối khóa tu lần thứ nhất tổ chức thành công vào tháng 3-2026 tại chùa Linh Ứng, khóa tu an lạc tập trung lần thứ 2-2026 tại chùa Quảng Luận quy tụ khoảng 2.500 Phật tử về tham dự. Các đạo tràng luôn nương theo sự giáo dưỡng của Đại lão Hòa thượng Tôn sư Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN, sự hướng dẫn của Hòa thượng Ân sư Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức giáo thọ, lấy việc tu học đúng Chính pháp, giữ gìn Giới luật và tinh thần hòa hợp làm nền tảng. Thông qua khóa tu, Phật tử được nghe thuyết pháp, đón nhận đạo từ, trì tụng kinh Bổn môn Pháp hoa và sách tấn nhau trên con đường tu học.

Đại diện Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc báo cáo quá trình tu học và hoạt động của đạo tràng

Hướng tới kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, đại diện đạo tràng khẳng định sẽ tiếp tục củng cố các đạo tràng cơ sở, tăng cường tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nâng cao chất lượng tu học, lấy sự chuyển hóa thân tâm của mỗi Phật tử làm mục tiêu. Qua đó, góp phần phụng sự Tam bảo và Giáo hội.

Sau đó, toàn thể đại chúng trang nghiêm phát nguyện Tứ đại nguyện của Đạo tràng Pháp Hoa, cùng nhắc nhở bản thân tinh tiến tu học, kiên trì thực hành giáo pháp, hướng đến giác ngộ và giải thoát.

Hòa thượng Thích Thanh Vân ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Vân bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự phát triển của đạo tràng, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, hòa hợp và nề nếp tu học của đông đảo Phật tử. Dưới sự hướng dẫn của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc từng bước củng cố tổ chức, duy trì phương pháp hành trì, góp phần đưa giáo lý Phật đà đến gần hơn với đời sống của người Phật tử.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh việc tu học cần phù hợp với căn cơ của mỗi người; điều quan trọng không chỉ là đọc tụng kinh điển mà còn phải hiểu, vận dụng giáo pháp vào đời sống hằng ngày, hướng đến an lạc cho bản thân và lợi ích cho mọi người. Từ đó, Hòa thượng khuyến tấn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tiếp tục tinh tiến thọ trì, nghiên cứu và thực hành kinh Pháp hoa, giữ vững nề nếp sinh hoạt, phát huy tinh thần lục hòa, cùng nhau tiến tu trên con đường giác ngộ.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm sách tấn đại chúng

Trong ngày tu này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã quang lâm sách tấn các Phật tử tham dự khóa tu. Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ trước tinh thần tu học tinh tiến của hơn 2.500 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khu vực miền Bắc. Hòa thượng ghi nhận truyền thống tu học của đạo tràng, đồng thời mong muốn đại chúng tiếp tục phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng nương tựa và sách tấn nhau với tâm không phân biệt, chung lòng gìn giữ và phát triển truyền thống Pháp Hoa dưới sự hướng dẫn của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ và chư vị giáo thọ.

Hòa thượng nhấn mạnh, việc tu tập không chỉ giới hạn trong thời khóa tại chùa mà cần được thực hành thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Mỗi Phật tử cần giữ gìn Tứ hoằng thệ nguyện, nghiêm trì Giới luật, trang nghiêm ba nghiệp thân - khẩu - ý; lấy lời Phật dạy và sự chỉ dẫn của bậc Tôn sư làm kim chỉ nam trong mọi hành động. Dù ở đạo tràng hay trở về gia đình, mỗi người đều cần duy trì nề nếp tu học, sống đúng Chính pháp, xứng đáng là người con Phật và là thành viên của Đạo tràng Pháp Hoa.

Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, Hòa thượng mong muốn mỗi Phật tử tiếp tục củng cố niềm tin Tam bảo, nhận thức rõ giá trị và con đường phát triển của Giáo hội. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa, phát huy truyền thống Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng

Trong buổi sáng của khóa tu, nhận lời thỉnh mời của Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã có thời pháp thoại với chủ đề “Kế thừa đạo mạch, tri ân tiền nhân, tiếp nối sứ mệnh”, giúp đại chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển của GHPGVN và trách nhiệm của người con Phật trong việc kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo dân tộc.

Khép lại thời khóa buổi sáng, đại chúng trang nghiêm tụng kinh Pháp hoa và cử hành nghi thức cúng ngọ, trong không khí thanh tịnh, hòa hợp, góp phần nuôi dưỡng đạo tâm và tinh thần tinh tấn tu học.

Một số hình ảnh ghi nhận: