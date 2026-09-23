Hơn 2.500 nhà báo tham gia tác nghiệp tại WorldSkills Shanghai 2026

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa nhận thức về kỹ năng nghề, đồng thời khuyến khích sự quan tâm hơn đến giáo dục và đào tạo nghề (TVET).

Số lượng lớn phóng viên tham dự cho thấy sự quan tâm của thế giới đối với phát triển kỹ năng và nâng cao tay nghề, qua đó góp phần xây dựng những xã hội và nền kinh tế an toàn, bền vững hơn.

Chuyến tham quan do các đại diện trẻ của WorldSkills Champions Trust dẫn dắt. Là những cựu nhà vô địch WorldSkills, họ từng trải qua môi trường thi đấu ở cấp độ cao nhất. Trong hành trình, các đại diện chia sẻ câu chuyện cá nhân và cung cấp thêm thông tin về WorldSkills Shanghai 2026 cho các phóng viên.

Rất đông nhà báo, team media có mặt tại WorldSkills Shanghai 2026.

Shweta Ratanpura, đại diện WorldSkills Champions Trust khu vực châu Á, từng tranh tài ở nghề Công nghệ thiết kế đồ họa tại WorldSkills Kazan 2019 cho biết, việc dẫn các phóng viên tham quan khu vực thi đấu gợi lại hành trình đến với nghề của cô. Theo Shweta, đây cũng là cơ hội để chia sẻ với truyền thông về những tác động mà WorldSkills mang lại cho cuộc đời mình.

Shweta kể tại Ấn Độ, học sinh thường được định hướng theo các ngành như kỹ thuật hoặc y khoa. Việc tham dự một sự kiện quy mô lớn ở nghề Công nghệ thiết kế đồ họa giúp mọi người tại quê nhà nhận ra yêu cầu về kỹ năng, sự nỗ lực và chuyên môn của nghề này.

Tấm huy chương tại WorldSkills cũng giúp con đường nghề nghiệp cô lựa chọn được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời cho thấy người trẻ có nhiều lựa chọn để xây dựng sự nghiệp.

Đoàn phóng viên được tham quan các khu vực nghề và xưởng thi đấu, nơi các thí sinh sẽ tranh tài trong những ngày tới. Hành trình cũng đưa họ đến WorldSkills Expo, các khu vực Try-a-Skill, gian trưng bày WorldSkills Museum và kết thúc bên ngoài địa điểm diễn ra WorldSkills Conference 2026 trước khi trở lại trung tâm báo chí.

Shawna Bourke, Giám đốc Marketing và Truyền thông của WorldSkills International nhấn mạnh báo chí và các nhà sáng tạo nội dung là những kênh quan trọng để lan tỏa câu chuyện về kỹ năng nghề.

Thông qua bài viết, hình ảnh, video và các nền tảng từ truyền hình đến mạng xã hội, truyền thông đưa câu chuyện của các thí sinh vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc thi, giúp công chúng hiểu hơn về sự quyết tâm và những cơ hội mà giáo dục nghề nghiệp có thể mang lại cho người trẻ.

Hơn 1.400 thí sinh và các đại biểu đã có mặt tại Worldskills 2026

Bên cạnh những nhà báo ưu tú, sự kiện sẽ có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cùng hơn 50 bộ trưởng đến từ các quốc gia trên thế giới.

Điều này cho thấy sự quan tâm của các chính phủ đối với phát triển kỹ năng nghề, đồng thời tạo thêm không gian thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo nghề.

Đồng hành cùng hơn 1.400 thí sinh tay nghề là 400.000 khách tham quan quanh khắp thế giới cổ vũ cho những tài năng trẻ.

Hơn 1.400 thí sinh và các đại biểu đã có mặt tại Worldskills 2026.

Dưới đây là những hoạt động đáng chú ý trong những ngày tới tại Worldskills 2026:

Thứ Tư (23/9): Các thí sinh chính thức bước vào tranh tài, bắt đầu 4 ngày thi và đánh giá với yêu cầu cao. Cùng ngày, WorldSkills Conference 2026 khai mạc với các phiên toàn thể và thảo luận chuyên đề.

Thứ Năm (24/9): WorldSkills Conference 2026 bước sang ngày thứ hai, nơi các đại biểu có thể trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tại Skills CoLab. Tại khu vực thi đấu, khách tham quan có thể trải nghiệm các hoạt động tại WorldSkills Expo và các gian hàng Try-a-Skill.

Thứ Sáu (25/9): Trong ngày thứ ba, Hội nghị WorldSkills Conference 2026 khép lại với các chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp. Các học sinh, sinh viên đến tham quan kỳ thi sẽ có cơ hội chứng kiến các thí sinh tập trung hoàn thành bài thi.

Thứ Bảy (26/9): Ngày thi cuối cùng hứa hẹn những khoảnh khắc hồi hộp khi đồng hồ đếm ngược xuất hiện tại các xưởng thi, báo hiệu thời điểm Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48 đi đến cao trào.

Chủ Nhật (27/9): Những nỗ lực và sự cống hiến của các thí sinh sẽ được ghi nhận tại Lễ bế mạc diễn ra ở Shanghai World Expo Cultural Center. Các huy chương sẽ được trao, khép lại một tuần thi đấu đáng nhớ.

Một khoảnh khắc mang tính biểu tượng cũng sẽ diễn ra khi cờ WorldSkills được trao cho WorldSkills Japan, đơn vị chuẩn bị đăng cai Kỳ thi WorldSkills Aichi 2028.