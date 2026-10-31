Hơn 2.500 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn

Ngày 31/10, Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ năm 2026 tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TP.HCM.

Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các bộ, ngành và đơn vị phối hợp.

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ. Trong đó, có 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, công an TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, lực lượng hàng hải, y tế và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn PCCC và CNCH.

Tình huống giả định đầu tiên xảy ra khoảng 10h30 tại bồn TK-7400B chứa Butene-1. Do hệ thống chống sét đang bảo trì, sét đánh vào cụm van xả áp trên đỉnh bồn, gây cháy và phát nổ.

Vụ nổ khiến bồn chứa hư hỏng nghiêm trọng, kết cấu thép và đường ống công nghệ sập đổ, làm 5 công nhân mắc kẹt. Sóng xung kích tiếp tục làm hư hỏng các bồn chứa xăng lân cận, gây tràn xăng và nhiều đám cháy lớn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, LSP kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất, huy động lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt, sơ tán và kiểm soát nguy cơ phát sinh sự cố thứ cấp.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, cơ chế chỉ huy thống nhất được thiết lập, các đơn vị phối hợp triển khai đồng thời nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cấp cứu y tế và bảo vệ các bồn chứa lân cận. Các xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang và robot chữa cháy được huy động phun nước làm mát bồn chứa, bảo vệ kết cấu và đường ống công nghệ, ngăn cháy lan.

Một tình huống khác được đặt ra tại cầu cảng nhập Naphtha. Sự cố khớp nối giữa tàu và cần nhập bị bung khiến khoảng 5.000 lít Naphtha tràn ra boong tàu và mặt nước, sau đó bắt cháy. Trên tàu có 36 thủy thủ, trong đó 6 người bị thương, 6 người thoát nạn bằng xuồng cứu sinh và 24 người nhảy xuống biển, trôi dạt trên mặt nước.

Phát hiện sự cố, các tàu, ca nô chữa cháy phối hợp tìm kiếm, cứu người, phun nước, phun bọt dập lửa và làm mát thân tàu.

Kịch bản còn giả định một xe bồn chở axit Clohydric (HCl) va chạm với ô tô tại khu vực nhà máy phụ trợ, gây rò rỉ hóa chất và khiến 4 người mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức trinh sát, khoanh vùng nguy hiểm, sử dụng trang thiết bị bảo hộ tiếp cận cứu người, kiểm soát nguồn rò rỉ và nguy cơ phát tán khí độc.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn có diện tích khoảng 464ha, gồm hệ thống nhà máy sản xuất, cảng chuyên dụng và 33 bồn chứa với tổng sức chứa khoảng 350.000 tấn. Theo báo cáo, LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD cho công nghệ vận hành an toàn và bảo vệ môi trường, với hệ thống quản lý an toàn quy trình (PSM), Trung tâm Thông tin Ứng cứu Khẩn cấp, Trung tâm Y tế hoạt động 24/7, khoảng 600 camera CCTV thông minh và 2.000 thiết bị phát hiện cháy.

Doanh nghiệp duy trì 242 thành viên PCCC và CNCH cơ sở, 48 nhân sự chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu, cùng 4 xe chữa cháy và 1 xe cứu thương.

Thông qua diễn tập, các lực lượng kiểm tra cơ chế chỉ huy, khả năng huy động nhân lực, phương tiện và phối hợp ứng phó sự cố trên đất liền, trên biển; đồng thời nhận diện những bất cập để hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực xử lý tình huống, hạn chế cháy lan, phát tán hóa chất và ô nhiễm môi trường.

Kết thúc cuộc diễn tập, lãnh đạo Công an TP.HCM trao Bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức sự kiện quy mô lớn.