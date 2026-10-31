Ngày 31/10, Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TPHCM.

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng, lực lượng hàng hải, y tế và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giả định nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra đồng thời

Tại khu vực tổ hợp hóa dầu xảy ra hàng loạt tình huống khẩn cấp, gồm cháy, nổ và sập đổ tại khu vực bồn chứa; cháy tàu, tràn hóa chất Naphtha tại cầu cảng; tai nạn giao thông gây rò rỉ axit Clohydric (HCl).

Trong số phương tiện được huy động có 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phải triển khai cứu người mắc kẹt dưới các cấu kiện sập đổ, trên cao, trong phương tiện và trên biển. Các tình huống được xây dựng với mức độ phức tạp cao, đòi hỏi sự phối hợp đồng thời giữa nhiều lực lượng chuyên trách.

Ngay khi phát hiện sự cố giả định, lực lượng tại chỗ của LSP kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất, huy động nhân lực, phương tiện và triển khai hệ thống thông tin ứng cứu. Các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu y tế, kiểm soát rò rỉ hóa chất và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường được thực hiện đồng thời.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt, quyền chỉ huy được chuyển giao theo quy định. Trung tâm chỉ huy thống nhất được thiết lập, phân chia các khu vực tác chiến và điều phối lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hơn 2.500 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô lớn tại TPHCM.

Phạm vi ứng phó tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ, lực lượng chức năng TPHCM và các địa phương lân cận. Các lực lượng phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu người, sơ cấp cứu, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn hàng hải và xử lý sự cố hóa chất.

Việc tổ chức nhiều tình huống giả định trên cả đất liền và trên biển nhằm kiểm tra khả năng xử lý sự cố ban đầu của lực lượng tại chỗ, đồng thời đánh giá năng lực huy động, kết nối và phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra sự cố công nghiệp có quy mô lớn.

Đầu tư nguồn lực ứng phó sự cố công nghiệp

Theo thông tin từ LSP, doanh nghiệp hiện duy trì lực lượng PCCC và CNCH cơ sở gồm 242 thành viên và đội PCCC, CNCH chuyên ngành với 48 nhân sự được đào tạo chuyên sâu. Lực lượng này được trang bị 4 xe chữa cháy và 1 xe cứu thương.

Hệ thống phục vụ giám sát, cảnh báo và ứng phó sự cố tại tổ hợp còn có Trung tâm Thông tin Ứng cứu Khẩn cấp, trung tâm y tế hoạt động 24/7, khoảng 600 camera giám sát thông minh và 2.000 thiết bị phát hiện cháy.

Cuộc diễn tập trên đường thủy, lực lượng diễn tập trơn tru từng bước.

Đối với nguy cơ cháy bồn chứa quy mô lớn, doanh nghiệp trang bị hệ thống lăng phun lưu lượng lớn Big Gun, có khả năng phun khoảng 8.000 gallon nước mỗi phút, tầm phun tối đa 120m.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, cho biết công tác ứng phó khẩn cấp cần sự kết hợp giữa kỷ luật an toàn, nhân lực được đào tạo, trang thiết bị chuyên dụng và quy trình phối hợp rõ ràng. Thông qua diễn tập, doanh nghiệp có thể kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ của các hệ thống, đồng thời nhận diện những nội dung cần tiếp tục cải thiện.

Cuộc diễn tập cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, đặc biệt trong những tình huống sự cố công nghiệp có nguy cơ tác động ra ngoài phạm vi cơ sở sản xuất. Việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời và huy động hiệu quả các lực lượng được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố thực tế.