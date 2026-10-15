Hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao

Với 17 môn thi đấu, tranh tài 130 bộ huy chương và thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia, Đại hội Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe nhân dân và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026

Đại hội được tổ chức trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2026), hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026).

Phát biểu tại Đại hội, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên, huấn luyện viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026

Thông qua các hoạt động thể thao, sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; ý chí, nghị lực, lối sống lành mạnh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tiếp tục được bồi đắp. Qua đó, thể dục thể thao ngày càng khẳng định vai trò trong nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người.

Cùng với việc phát triển thể thao quần chúng, Lạng Sơn chú trọng đầu tư cho thể thao thành tích cao, quan tâm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên có triển vọng. Những nỗ lực này từng bước tạo nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu, góp phần khẳng định vị thế thể thao của tỉnh tại các giải đấu trong nước.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao Lạng Sơn giành 17 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng. Kết quả này thể hiện tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó của các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời cho thấy sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của tỉnh.

Nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026, các địa phương đã tích cực tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội cấp mình. Thông qua các hoạt động thi đấu, nhiều nhân tố mới được phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội cấp tỉnh.

Đại hội lần này có 17 môn thi đấu, với 130 bộ huy chương và hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia. Đây không chỉ là dịp đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao tại các ngành, địa phương mà còn tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tinh thần thể thao.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao tham gia Đại hội.

Đặc biệt, thông qua Đại hội, tỉnh Lạng Sơn có điều kiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh con người xứ Lạng đoàn kết, năng động, thân thiện và mến khách.

Để Đại hội diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đề nghị Ban tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ điều kiện tổ chức các môn thi đấu; thực hiện tốt công tác chuyên môn, an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho các lực lượng tham gia. Công tác tổ chức cần được triển khai thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với đội ngũ trọng tài, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các cuộc thi đấu công tâm, khách quan, chính xác, tuân thủ điều lệ Đại hội. Các huấn luyện viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, hướng dẫn và động viên vận động viên; đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật và văn hóa thể thao.

Hình ảnh tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026

Các vận động viên được đề nghị thi đấu với quyết tâm cao, trung thực, cao thượng, tuân thủ quy định, phát huy tối đa năng lực để đạt thành tích tốt nhất. Nhân dân và người hâm mộ tích cực cổ vũ văn minh, nhiệt tình, tạo không khí phấn khởi, góp phần khích lệ các vận động viên và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Sau Đại hội, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục duy trì, phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân; chú trọng thể thao trường học, thể thao cơ sở và các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đồng thời, cần khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao, tạo điều kiện để người dân tham gia những hoạt động phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi và điều kiện thực tế; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cho tỉnh.

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương mà còn thể hiện ở tinh thần đoàn kết, sức lan tỏa của phong trào rèn luyện thể dục thể thao và ý thức nâng cao sức khỏe trong mỗi người dân.

Thông qua đại hội, tỉnh Lạng Sơn đánh giá phong trào thể dục thể thao ở các ngành, địa phương, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.