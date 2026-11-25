Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Y Tý đã tổ chức 6 buổi phổ biến, giáo dục pháp luật với 2.570 lượt người tham dự. Ngoài các buổi chuyên đề, tuyên truyền viên còn trao đổi với người dân ngay tại cuộc họp thôn, buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

Người dân xã Y Tý tìm hiểu pháp luật qua tờ gấp tuyên truyền.

Phòng, chống tảo hôn là một trong những nội dung được địa phương chú trọng khi tuyên truyền tại các thôn, bản. Xã đã ban hành kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng trẻ em gái dưới 18 tuổi mang thai, sinh con. Gần đây, khi ghi nhận một trường hợp có dấu hiệu tảo hôn, UBND xã đã có văn bản đề nghị phối hợp ngăn chặn.

Bên cạnh đó, xã Y Tý duy trì phát thanh 3 lượt mỗi ngày, mỗi lượt 35 phút. Tính từ đầu năm đến nay, ước tính hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát gần 1.000 lượt, với tổng thời lượng hơn 575 giờ.

Người dân xã Y Tý tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng trẻ em gái dưới 18 tuổi mang thai, sinh con.

Trong các chương trình phát thanh, cùng với thông tin về sản xuất vụ đông, phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, người dân được phổ biến các quy định về hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; chuyển đổi số; thực hiện nghĩa vụ quân sự; xây dựng thôn, bản không ma túy; chính sách bảo hiểm xã hội; phòng tránh lừa đảo trên mạng…

Với thanh, thiếu niên, xã tổ chức các buổi phổ biến pháp luật riêng theo lứa tuổi. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền dành cho thanh niên với 1.200 lượt người tham dự; 11 cuộc dành cho thiếu niên với 1.500 lượt người tham dự. Phòng, chống ma túy cũng là chủ đề được địa phương lựa chọn tổ chức thi tìm hiểu, thu hút 1.929 người tham gia.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Để duy trì các buổi phát thanh tại thôn, địa phương đã sửa chữa 3 cụm truyền thanh với 6 loa tại Sim San và Mò Phú Chải, đồng thời sửa chữa, thay thế 3 màng loa tại Phìn Hồ và Mò Phú Chải.

Người dân cũng có thể tìm đọc thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, dịch vụ công trực tuyến, cách phòng ngừa lừa đảo,... trên cổng thông tin điện tử và các trang “Truyền thông Y Tý”, “Sức hút đại ngàn”. Tài liệu, hình ảnh tuyên truyền được chia sẻ qua các nhóm Zalo, Facebook của địa phương.

Hiện nay, Y Tý có 67 tuyên truyền viên pháp luật và 10 tổ hòa giải ở cơ sở. Trong 53 vụ việc các tổ tiếp nhận, 30 vụ liên quan đến đất đai, 7 vụ liên quan đến hôn nhân. Đây cũng là hai lĩnh vực xã chú trọng khi lựa chọn nội dung phổ biến tại các cuộc họp thôn.

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh là một trong những nội dung xã Y Tý chú trọng.

Thời gian tới, Y Tý tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tảo hôn, ma túy và lừa đảo trên không gian mạng vào các buổi tuyên truyền. Với những thôn khó tổ chức hội nghị tập trung, xã tiếp tục lồng ghép phổ biến pháp luật trong sinh hoạt cộng đồng, kết hợp phát thanh và chia sẻ tài liệu trên các nhóm liên lạc của người dân.