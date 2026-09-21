Hơn 2.500 học sinh Lâm Đồng được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Học sinh tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Chương trình ngoại khóa được tổ chức tại Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT Hàm Tân, với sự tham gia của cán bộ Trạm CSGT Hàm Tân, công an các xã, phường, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh 2 trường.

Tại chương trình, cán bộ CSGT phổ biến những quy định cơ bản về trật tự, an toàn giao thông; phân tích các lỗi thường gặp ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Học sinh trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức đặt ra

Học sinh cũng được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi tự ý thay đổi kết cấu, độ, chế xe đạp điện, xe máy điện. Cùng với đó, các em được hướng dẫn kỹ năng quan sát, đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ và xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông.

Ban Tổ chức tặng nón bảo hiểm cho học sinh

Trong phần thực hành trên sa hình, cán bộ Trạm CSGT Hàm Tân trực tiếp hướng dẫn, chỉ ra những lỗi thường gặp để học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống. Hoạt động này còn giúp các em làm quen với một số nội dung cơ bản của sa hình thi giấy phép lái xe khi đủ tuổi theo quy định.

Thông qua chương trình, các trường mong muốn giúp học sinh nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Dịp này, Trạm CSGT Hàm Tân phối hợp với nhà tài trợ trao 20 phần quà cho học sinh có phần thực hành tốt.