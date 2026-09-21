Hơn 2.500 giáo viên, học sinh Lào Cai được trang bị kỹ năng giao thông an toàn

Cán bộ CSGT tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho giáo viên, học sinh Lào Cai. Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 4

Theo đó, tại Trường THPT Nghĩa Lộ, chương trình có sự tham gia của 56 giáo viên và 1.216 học sinh. Tại Trường THPT Văn Chấn, 59 giáo viên cùng 1.213 học sinh tham gia. Hoạt động tại Trường THPT Văn Chấn được kết hợp với chương trình phát động Tuần lễ học tập suốt đời, qua đó góp phần mở rộng nội dung tuyên truyền, giáo dục kỹ năng thiết thực cho học sinh.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT tập trung phổ biến những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông; hướng dẫn nhận biết, chấp hành hệ thống biển báo hiệu đường bộ và trang bị kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn. Đây là những nội dung thiết thực đối với học sinh, nhất là trong quá trình di chuyển hằng ngày từ nhà đến trường và ngược lại.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống nguy hiểm và chủ động phòng tránh tai nạn giao thông

Bên cạnh kiến thức pháp luật, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện và xử lý một số tình huống nguy hiểm có thể phát sinh trên đường đến trường; nâng cao kỹ năng quan sát, chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn và hình thành thói quen tuân thủ quy định khi tham gia giao thông.

Chương trình góp phần giáo dục kỹ năng thiết thực cho học sinh về an toàn giao thông

Thông qua tuyên truyền trực tiếp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai giúp giáo viên và học sinh củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ và từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn trong môi trường học đường.

Chương trình góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh

Việc trang bị kỹ năng từ sớm cũng góp phần giúp học sinh chủ động hơn trước những tình huống giao thông phức tạp, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Từ đó, thông điệp “Hiểu đúng luật, đi đúng đường – Bảo vệ chính mình và mọi người” được lan tỏa đến đông đảo giáo viên, học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng.